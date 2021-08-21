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台7月外銷訂單連17紅 年增21.4%

記者鍾泓良／綜合報導
台灣7月外銷訂單連17紅，達553億美元。（本報資料照片）
台灣7月外銷訂單連17紅，達553億美元。（本報資料照片）

台灣經濟部統計處20日公布7月外銷訂單，雖然科技貨品及傳統貨品皆因去年高基期而導致增幅收斂，但訂單金額仍來到553億美元，為歷年同月新高，年增21.4%，達到連17紅。

統計處預估，8月外銷金額為550億至565億美元，年增20.9%至24.2%，有望拿下連18紅。

今年1到7月累計訂單金額為3652.2億美元，不僅達到同期新高，年增36.4%更是37年以來最強增幅。統計處長黃于玲說，台灣外銷訂單趨勢為隨著時間逐漸增加，若以上半年表現來看，今年下半年維持正成長機會大，但仍須密切關注全球疫情發展。

按貨品別觀察，科技貨品中的資訊通信產品因宅經濟效應持續，帶動筆電、顯示卡、網通產品等需求，訂單金額為150.8億美元，達歷年同月新高，為連十紅；電子產品因5G、新興科技帶動晶圓代工、記憶體等，年增逾二成；光學器材因面板價格續居高檔，年增近三成。

傳統貨品則持續因市場需求回升及原材物料價格上漲，帶動「量多價高」好表現。跟原物料價格息息相關的基本金屬、塑橡膠製品及化學品分別年增達67.4%、44.0%及42.3%；機械產品則因搭上全球景氣復甦便車，年增近三成，連續13個月正成長。

但仔細觀察，科技及傳統貨品7月年增雖亮眼，但增幅已不如以往。資通信產品5月後年增已跌回個位數，電子及光學產品7月年增則跌破三成；多數傳統貨品7月年增也較6月年增少了近一成。

此一狀況是否為宅經濟、遠距商機退燒，或全球經濟復甦推升的終端需求減少，黃于玲解釋，科技貨品及傳統貨品年增率減緩主因是去年低基期因素消散。

她說，各產業去年上半年因疫情影響，外銷表現普遍不佳，直到下半年開始因疫情趨緩才進入復甦，隨之基期也變高，讓今年下半年增幅呈現收斂。

另外，隨著全球出現通膨情形，各國也已提出平抑物價策略，是否可能變相讓傳產業者吸收高原物料成本，影響表現？黃于玲認為，各國政府雖有提出相關財政、貨幣政策，但對於市場需求有多大的影響仍要持續觀察。

據統計處針對調查廠商對8月份接單看法，按接單金額計算動向指數則為53.9，顯示廠商預期8月外銷訂單金額將較7月份增加。

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