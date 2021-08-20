中移動回A股 擬募資560億 11年來規模最大IPO

中國移動回A上市。(取材自中新網)

自從被迫從美股摘牌後，中國 移動重回A股又有新進展，中國證監會在官網發布中國移動招股書，募資金額560億元（人民幣，以下同，約86.21億美元），將是A股史上第五大IPO金額，是2010年7月上市的農業銀行之後，最大的IPO募資項目。

中國移動、中國聯通、中國電信，分別於1997年、2000年、2002年以發行美國 存託憑證（ADR）的形式在紐交所掛牌上市，並同時在港交所上市，實現「香港+美國」兩地資本市場的同時掛牌；2021年1月11日，紐交所暫停了三家中國電信企業的美國存託股份買賣。

繼中國電信20日回A在上交所掛牌上市後，中國移動申請A股上市招股書19日正式公開披露。分析認為，三大電信商即將在A股聚首，可以直接讓A股投資者充分享受到電信行業高速穩定成長的市場紅利，同時對境內信息通信行業的輻射拉動作用更加明顯。

券商中國報導，招股書顯示，中國移動擬公開發行A股股份數量不超過9.6億股，不超過本次發行後公司已發行股份總數的4.5%。主承銷商為中金公司和中信證券。

中國移動表示，公司將在「5G 精品網路建設專案」、「新一代信息技術研發及數智生態建設項目」等五個專案投資1569億元，擬投入的募集資金金額為560億元。

中國移動於8月12日發布2021年上半年財報，營收4436億元，年增13.8%，其中通信服務收入達到3932億元，年增9.8%，增速為近十年新高。淨利潤為591億元，年增6%。

中信建投通信團隊認為，中國移動經營持續向好，一方面受益於5G商用快速推進、行業競爭趨於理性；另一方面受益於智慧家庭、DICT（DT雲和大數據技術、IT鄩技術和CT通信技術深度融合）等新興業務的快速發展。

數據顯示，今年上半年，中國移動的家庭市場、政企市場、新興市場都實現雙位數的快速增長，其中移動雲收入97.21億元，較上年增加118.1%。

關於「回A進展」，在8月12日的業績財報會上，中國移動董事長楊杰回應道，「我們是紅籌，流程相對要複雜一點。我們下半年全面推進，如果勝利的話，預計今年能夠順利完成。」

5G網路建設是中國移動此次募資的主要用途之一，楊傑表示，2020年到2022年是5G投資的高峰期，根據規畫，中國移動今年5G資本開支為1100億元，今年上半年完成502億元。

截至6月底，中國移動累計開通50.1萬個5G基地台，並與中國廣電開始700MHz網路共建共享。