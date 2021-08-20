台塑化來美國路州投資案 添變數

台灣台塑集團以台塑化為首，總投資 金額高達百億美元的美國路易斯安那州投資案再生變數，昨日傳出美國五角大廈 命令陸軍工兵署，對台塑集團路州投資案必須進行環境衝擊評估；台塑化董事長陳寳郎表示，五角大廈命令主體不是台塑化，因此仍需等待工兵署表態，台塑化暫時沒辦法回應。

他認為，路州案建廠時程難免會受延誤，但現在時空背景和當初決定投資時很不一樣，台塑化本來就打算對投資案重做審慎評估。

根據外電報導，五角大廈官員昨天命令陸軍工兵署，針對台塑集團要在路州巴頓魯治與紐奧良之間的密西西比河濕地，興建十座化學工廠和四座大型設施案，要求進行完整的環境評估。

陳寳郎表示，這和大家過去熟知的環評不同，環評就是必須符合政府規定的空汙排放標準等，這些部分台塑化去年初就已拿到所有的環評許可和同意書；現在是要求做「環境衝擊評估」，也就是在這邊蓋石化廠，會對周邊的民眾、環境等各方面造成什麼影響？要去做評估，這在之前是完全沒做過，也不知道該怎麼做。

因為現在五角大廈是命令陸軍工兵署，所以工兵署核發的土地開發許可證就被暫時擱置，但針對主體不是台塑化，所以現在公司也只能等待工兵署表態，才知道下一步該怎麼做。

陳寳郎坦承，當然這又是一個新的變數，在整個建廠時程難免會受到一些延誤。不過台塑化早在上個月的股東會就已對外表示，這個案子現在不會急著做，因為接連的美中貿易戰及新冠肺炎疫情 ，嚴重牽動石化業景氣變化，現在時空背景和當初決定投資時已經很不一樣，公司正等待疫情明朗後，預計今年底前，會對路州案的投資效益進行二次重估。

2020年初疫情還沒爆發前，台塑化就因美中貿易戰造成石化景氣由極盛轉衰，重新出具評估報告，向台塑集團總裁王文淵報告。此次則是因為疫情以及土地開發許可證的新變數，台塑化再度重啟路州案投資效益評估。