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中國電信上市 股民憂心破發

記者林宸誼／綜合報導
中國電信20日在上海證券交易所上市。 (中新社資料照片)
中國電信20日在上海證券交易所上市。 (中新社資料照片)

中國三大電信商之一的中國電信發布公告，將於20日在上海證券交易所上市，發行價為每股人民幣4.53元，預計募資人民幣542億元（人民幣，以下同，約83.45億美元）。

不過中國電信前期竟出現8638.6萬元的資金棄購，外界擔心「綠鞋」（超額配售選擇權）期滿後，可能會在A股出現破發情況。

新浪財經報導，股票數量方面，中國電信A股發行的超額配售選擇權行使前，本次發行103.9億股；若本次A股發行的超額配售選擇權全額行使，則本次發行119.5億股。

中新經緯報導，上交所網站12日發布的中國電信首次公開發行股票發行結果公告顯示，網上投資者未繳款認購金額為8578.4萬元，網下投資者未繳款認購金額為60.2萬元，合計8638.6萬元。

公告指出，線上下投資者未繳款認購股數，全部由聯席主承銷商包銷，聯席主承銷商包銷股份的數量為1906.9萬股，包銷金額為8638.6萬元，占配售全額行使後發行規模比率為0.16%。

投資者放棄認購早有先兆，炒股多年的股民李青表示，中國電信公布中簽號後第一時間核對了末三位數，雖然錯過有點遺憾，但中國電信的盤子太大了，港股現價幾乎等於A股發行價一半，不知道會不會首日破發。

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