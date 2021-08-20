長城汽車買德國戴姆勒工廠 進軍巴西車市

德國戴姆勒已將巴西的一家工廠出售給長城汽車，具體金額未透露。這標意味著長城汽車進入巴西這個拉丁美洲最大的經濟體。（取自界面新聞）

德國戴姆勒公司和中國長城汽車 18日公告，戴姆勒已將巴西的一家工廠出售給長城汽車，具體金額未透露。長城汽車將改造該工廠，使其年產能達到10萬輛。這也象徵長城汽車將進軍巴西這個拉丁美洲最大的經濟體。

路透引述消息報導，長城汽車決定將其在印度 的10億美元投資 中的一部分重新分配到巴西，因印度政府拖延一年仍未批准其投資計畫，讓該公司感到不安。全球銷售對長城汽車很關鍵。該公司去年共售出110萬輛汽車。

長城汽車此次在南美地區面積最大、人口最多的國家建廠投產，不僅因巴西是南美經濟實力最強，汽車銷量與保有量最多的國家，市場潛力巨大。更因長城汽車計畫2025年全球銷售達到400萬輛，南美市場將是長城汽車實現此一戰略目標的重要支撐，是其全球化戰略的關鍵區域市場之一。

上海界面新聞報導，雙方從2020年下半年就開始談判。此次收購為純資產交易，僅包括土地、廠房、機器設備等，不涉及人員轉移。價格保密，雙方對交易對價商討並達成一致。

長城汽車巴西工廠將加速長城汽車在南美市場發展及戰略落地，進一步推動長城汽車向全球化科技出行公司轉型。長城汽車將盡快在巴西本地組建運營團隊，預計總部設在聖保羅。

未來五年，長城汽車計畫對該工廠整體投資超過人民幣50億元（約7.69億美元）。第一步將升級改造和提升智能化水準，不僅包括焊裝、塗裝、總裝車間設備與技術改造的提升，還將擴建提升產能，並增加智能製造裝備，實現多種車型共線生產。未來將從SUV、皮卡和純電這三大細分市場布局。