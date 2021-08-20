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退出價格戰 中通快遞Q2獲利年減12.5%

記者蔡敏姿／綜合報導
中通快遞第2季獲利人民幣12.72億元，年減12.5%。（路透）
中通快遞第2季獲利人民幣12.72億元，年減12.5%。（路透）

中通快遞19日發布第2季未經審計財務業績，營收達73.25億元（人民幣，以下同，約11.27億美元），年增14.4%；獲利12.72億元，年減12.5%。

據騰訊網報導，雖然中通快遞第2季獲利年增率下滑，但相比第1季的5.34億元，第2季獲利仍大幅增長。

公告稱，第2季核心業務快遞服務營收66.53億元，年增18.1%。分析稱，成長是由於包裹量年增25.6%，以及主要由包裹重量下降導致的單票價格下降5.9%的綜合影響所致。

中通快遞第2季包裹量為57.72億件，日均業務量超過6300萬單。中通快遞19日在港股價盤中下跌2.8%，暫收港幣199.2元。

此外，中通快遞退出價格戰，因此第2季市占率下滑，從去年的21.5%，微降至21%。中通快遞集團董事長兼首席執行官賴梅松指出，本季市占率下滑是因公司選擇盈利件量，不必要的低價虧損件或以利潤換取短期市占率成長的做法既非明智也不可持續。

財報分析，工資上漲及自動化驅動人均效能提升共同影響，導致中通相關人工成本增加2.51億元。

中國交通運輸部、國家郵政局等七部門近期聯合頒布「關於做好快遞員群體合法權益保障工作的意見」稱，工會組織、快遞協會應建立行業工資集體協商機制，確定快遞員最低勞動報酬標準和年度報酬增幅，並要求落實帶薪休假制度；鼓勵企業為快遞員投保人身意外保險、工傷保險等。

中通快遞集團董事長賴梅松表示，中通去年6月已在業界率先試行快遞員「派費直鏈」（派費直達快遞員錢包），由總部通過快遞員工作APP直接結算，目前已超過60%的快遞員完成派費直鏈。他強調，目前中通自有員工和外包員工的社會保險都已100%繳納。

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