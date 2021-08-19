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成本提高 騰訊Q2增速放緩 降低16歲以下玩家占比

記者林宸誼／綜合報導

騰訊18日發布今年第2季財報，營收1383億元（人民幣，以下同，約213.29億美元），年增20%；淨利潤426億元，年增29%，比第1季下滑11個百分點，第2季獲利成長幅度明顯放緩，主因遊戲營收增速放緩且成本明顯提高。

根據財報，騰訊2021年上半年營收2735.6億元，年增23%；淨利潤903.5億元，年增46%。

騰訊控股董事會主席馬化騰在財報中表示，公司在第2季提升了服務並在各項業務取得健康的增長，尤其是企業服務及廣告，遊戲收入也受益於國際業務增長。

不過，外界分析騰訊第2季財報中，遊戲營收僅成長12%，明顯低於整體營收的20%成長率，騰訊並首度公布16歲以下玩家占比僅2.6%，相較去年底的占比3.2%，顯示騰訊已依照官方要求，降低16歲以下玩家的營收。

騰訊強調，未成年人平日玩遊戲時間限定每天一小時，假日每天兩小時，並禁止12歲以下玩家在騰訊遊戲內消費（儲值）。

手機遊戲增值服務收入及個人電腦客戶端遊戲收入，分別為408億元及110億元，年增13%、1%。

騰訊第2季財報顯示，微信月活躍帳戶12.5億，年增3.8%，微信活躍用戶數及參與度的進一步提升，凸顯微信的服務及商業生態的蓬勃發展，第2季透過小程序產生的交易額年增一倍，原因是微信促進企業客戶自有通路及使用者關係的管理，幫助企業發展，同時讓他們實現比在銷售平台上更高的利潤率。

網路廣告業務方面，第2季營收228億元，年增23%，儘管教育行業的廣告需求疲弱，但來自網路服務及消費必需品等品類的廣告主需求增加，以及合併易車的廣告收入的貢獻，仍推動了廣告收入的增長。

其中社交及其他廣告收入195億元，年增長28%；媒體廣告收入33億元，年增7%。

金融科技及企業服務業務方面，第2季收入419億元，年增40%，收入增長主要反映數位支付交易增長。

財報表示，金融科技的日活躍使用者數及支付頻率保持健康增長，中小企業是支付生態發展的重要貢獻者及受益者，在某些場景下，騰訊對商戶收取非常低或豁免支付費率，並提供輔助資源及服務以支持發展，從而繼續幫助中小企業受惠於手機支付日益普及的趨勢。

營收 微信 利潤

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