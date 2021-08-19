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百度無人車 「蘿蔔快跑」上陣 3年內覆蓋30個城市

記者戴瑞芬／綜合報導
百度首度發表汽車機器人概念車，具備L5等級的全自動駕駛。（取材自官網）
百度首度發表汽車機器人概念車，具備L5等級的全自動駕駛。（取材自官網）

百度董事長李彥宏18日在百度世界大會上，正式發布無人駕駛計程車出行服務平台「蘿蔔快跑」，預計三年內覆蓋30個城市。另外，百度也展現電動車的研發實力，開發出Apollo汽車機器人概念車，不僅「沒有方向盤、踏板」，並直接跨入業界最高的L5等級的全自動駕駛。

李彥宏在會上播放一段親自體驗無人駕駛的視頻顯示，車上駕駛座沒有司機，李彥宏在北京海澱西二旗上使用無人駕駛功能上路。李彥宏不但親自高調宣傳百度無人駕駛，並宣稱百度將進一步加速自動駕駛商業化落地。

百度並發布全新升級的無人車出行服務平台蘿蔔快跑（蘿蔔與robot音譯相似），將Robotaxi（無人駕駛出租車）推向市場。李彥宏表示，全民無人化出行時代已經到來，蘿蔔快跑目前在北京、廣州、長沙、滄州四城運營，開放載人服務，預計三年內要在30個城市布局，實現常態化運營、多地運用。

李彥宏稱，蘿蔔快跑結合百度開發的Apollo過去兩年營運實踐，向大眾提供商業營運和多元化增值服務。今年上半年百度Apollo自動駕駛出行服務累計接待乘客超過40萬人次，測試里程超過1400萬公里，具有超過2900件自動駕駛專利。百度正致力於降低無人車的成本，預估到2025年Robotaxi的營運成本將低於人工駕駛。

另外， 百度正式發布Apollo汽車機器人，李彥宏也在會上展示「汽車機器人」概念車。在外觀上，汽車機器人配上自動鷗翼門、全玻璃車頂與外部傳感器，與現有汽車模樣大為不同，體積明顯較大。汽車機器人車內不設方向盤、踏板。擁有超大曲面螢幕、智能控制台、變光玻璃、零重力座椅等智能化配置。

百度指出，汽車機器人具備L5級自動駕駛能力，不僅無需人類駕駛，而且比人類駕駛更安全；其次具備語音、人臉識別等多模交互能力，分析用戶潛在需求，主動提供服務；此外汽車機器人還具備自我學習和不斷升級能力，是服務各種場景的智慧體。

百度 汽車 概念車

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