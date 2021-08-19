美鋼廠歲修潮 台廠大利多

美國鋼廠供應趨緊，主力底材熱軋站穩歷史新高，正蓄勢上漲至每公噸2200美元天價。 （美聯社）

美國 多家重量級鋼廠自9月起將啟動歲修潮，供應趨緊下，目前主力底材熱軋站穩歷史新高，並正蓄勢上漲至每公噸2200美元天價，包括中鋼、燁輝、盛餘、中鴻和高興昌等銷美台廠可直接受益，同時將會帶動亞洲鋼市再起攻勢。

業內人士表示，美國參議院8月10日通過1兆美元由兩黨共同研擬的基礎建設方案，其中涵蓋5500億美元的運輸交通與寬頻網路支出計畫，預料將為美國經濟注入新一次強心針。

依據花旗分析師Alexander Hacking研究報告指出，上述基建案有望使每年的鋼鐵需求增加300至400萬公噸；他並預測，美國鋼鐵廠的產能利用率也會從目前的75%攀升至80% 。

在此同時，卻傳出當地多家重量級鋼廠將陸續停產、啟動大修工程，首先是美國鋼鐵（US Steel）位於印第安納州的6號高爐，計畫停工38天。外界估計，維修工作將影響120 萬至130萬公噸的煉製和軋製鋼鐵產能運作。

其次，美國其他兩大鋼鐵巨擘紐柯（Nucor）、克利夫蘭-克利夫斯（Cleveland Cliffs）也宣布了自秋季起進行的停產計畫；Cleveland Cliffs將在9月1日至10月15日期間暫停位於印第安納港東的7號高爐轉運。而Nucor的停產計畫自11月展開。

中鋼主管表示，2020年8月美國經濟復甦以來，當地鋼品價格已經漲了逾三倍，此次可預期的鋼市供需變化正為鋼價上攻再次增添新動能，以最大宗底材熱軋來看，站穩每公噸2,100美元上方的歷史高點，17日達每公噸2114美元，並上看2200美元。

進而可望帶動下游鋼品掀起新一波漲價行動，銷美台廠如鍍鋅鋼品供應商燁輝、盛餘和裕鐵，以及API油管生產廠如中鴻、高興昌和天聲等都可直接受益。

另外，目前亞洲鋼市因越南 、馬來西亞、印尼等疫情干擾影響下游需求，熱軋報價處於每公噸950元至1050美元區間盤整；而美國熱軋市場一風吹草動勢必吸引南韓 鋼廠調整銷售布局、來美套利，供應排擠效應顯現，加上即將步入傳統旺季，帶動亞洲鋼市再起攻勢可期。

無獨有偶，韓聯社報導，南韓鋼鐵業者有意調漲厚鋼板價格，已與造船業者進入協商最後階段。浦項鋼鐵（POSCO）已提議大幅調高厚鋼板價格，漲至每噸115萬韓元（約980美元），漲幅逾六成。