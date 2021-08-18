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寧波港局部封港一周 中國其他港口堵塞加劇

編譯季晶晶／綜合外電
寧波港連續多日部門關閉，中國其他港口連帶惡化。歐新社
寧波港連續多日部門關閉，中國其他港口連帶惡化。歐新社

全球第三繁忙的貨櫃港寧波舟山港已經連續多日部分關閉，加劇中國其他主要港口的擁塞情況，在不確定寧波的防疫限制措施會持續多久的情況下，一些船隻選擇轉到其他港口停泊卸貨。深圳鹽田港最近重新開放，上海和香港的塞港情況一度緩解，現在又再度吃緊。彭博彙編的航運數據顯示，周二停靠在廈門附近的貨櫃船數量從月初的6艘增加到24艘。因有一名工人﻿8月12日確認感染Delta新冠變種病毒，寧波舟山港梅山港區上周關閉。根據媒體中心一名拒絕透露姓名的工作人員，約占港口貨櫃處理量四分之一的梅山港區，截至周二仍處於關閉狀態。港口和省政府的微信帳號周三上午沒有更新，市府宣傳部門也沒有接聽電話。供應鏈情報公司project44表示，如果本周開始分階段重新開放港區，有可能在9月初之前全面恢復營運。航運諮詢機構Drewry貨櫃研究資深經理Simon Heaney指出，馬士基和達飛海運集團等全球大型航運公司選擇將貨物轉移到其他港口，不想在寧波港外等待。疫情有時很難控制，等待時間可能遙遙無期。但有些船隻願意等，截至周二，仍有141艘船停靠在上海及寧波港口的錨地，比起4到8月的中位數增加超過60艘。

物流行業協會Sourcing Industry Group執行長Dawn Tiura表示：「我們聽到的港口貨物積壓越來越多，擁塞情況越來越嚴重，港口作業被打亂絕對互有關連，如果買的是來自中國或經過中國的貨物，必須延長交貨時間或尋找其他供應來源。」

附表顯示亞洲各港口的塞港情況。排在最上面的廈門有14艘貨輪入港卸貨，24艘在港外排隊，淨變化是增加31.9%，相較下，排倒數第二的高雄港，有26艘貨輪入港，1艘在外面等，淨變化是負7.7%。港口擁堵的淨變化是當前擁堵狀況減去4到8月的中位數。

寧波局部封港影響亞洲各港變得更堵。但印丹戎不碌港、高雄港和新加坡港的淨變化為負。...
寧波局部封港影響亞洲各港變得更堵。但印丹戎不碌港、高雄港和新加坡港的淨變化為負。彭博資訊

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