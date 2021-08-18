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Tesla擴充中國公關、法務團隊 加強與當局幕後互動

記者林汪靜／綜合報導
美國電動汽車製造商特斯拉正尋求擴大該公司在中國的公關和法律團隊。(取材自微博）
美國電動汽車製造商特斯拉正尋求擴大該公司在中國的公關和法律團隊。(取材自微博）

在經歷了一系列負面輿論事件和中國更嚴格監管後，美國電動汽車製造商特斯拉正尋求擴大該公司在中國的公關和法律團隊。

特斯拉微信公眾號「特斯拉招聘」發布的消息指出，該公司正在北京、上海、廣州和南京等城市提供對外事務及公共關係的職位，同時，特斯拉還發布反壟斷律師、數據隱私保護律師等職位，工作地點為上海臨港。

特斯拉今年在中國市場遭遇了一系列挫折。今年4月，一名女車主在上海車展上維權，之後一系列刹車失靈事件頻頻登上中國媒體版面，同樣棘手的是，中國監管部門也加大對特斯拉的監管力度。

中國市場監管總局2月曾聯合工信部等五部門，就異常加速、電池起火、車輛遠程升級（OTA）等問題約談特斯拉北京及上海公司，要求嚴格遵守中國法律法規、加強內部管理、落實企業品質安全主體責任，有效維護社會公共安全，切實保護消費者合法權益。

有業界人士今年5月就表示，因安全及客服投訴在中國受到監督的特斯拉，正在加強與監管機構互動並擴編政府關係團隊。特斯拉改變策略，更多地參與中國政策制定者的幕後互動，而以前這類互動相對較少，彰顯特斯拉正認真對待在中國市場遭受的挫折。

中國是特斯拉在美國以外的第二大市場，上周公布的數據顯示，特斯拉7月在中國市場的汽車銷量為3萬2968輛，較6月的3萬3155輛微降。

特斯拉 中國 美國

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