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外資唱衰記憶體景氣 台業者怒「沒有知識」

記者簡永祥、葉冠妤／綜合報導
旺宏董事長吳敏求、群聯董事長潘健成17日同聲反駁DRAM景氣浮現反轉訊號的說法，直言目前訂單還是非常好，必須向晶圓廠跪求產能。（本報資料照片）
旺宏董事長吳敏求、群聯董事長潘健成17日同聲反駁DRAM景氣浮現反轉訊號的說法，直言目前訂單還是非常好，必須向晶圓廠跪求產能。（本報資料照片）

美系外資一篇「記憶體寒冬來臨」報告，示警DRAM景氣浮現反轉訊號，惹惱半導體業界。旺宏董事長吳敏求17日罕見動怒，直言這份報告完全「沒有知識」、「邏輯不通」，不認同炒股行為。他說，旺宏看到的訂單還是非常好，並直言會以更好財報，讓這家外資無法對市場交代。

群聯董事長潘健成也加入聲援吳敏求行列，坦言每天都向晶圓代工廠「三跪九叩」求產能，反問「如果市況反轉向下，我何必跪？」

近來台股接連下挫，17日指數下挫197點，半導體股前陣子成為殺盤重心，投資人紛紛關心景氣是否浮現雜音。二家記憶體廠負責人17日同聲打臉外資的報告，起因於稍早美系外資日前以「記憶體寒冬來臨」為題出報告，示警DRAM景氣浮現反轉訊號，且將影響價格更強勢的編碼型快閃記憶體NOR Flash行情，僅推薦高純度NOR Flash廠，大砍相關個股目標價。

旺宏17日舉辦股東常會，就有股東抱怨這幾天股價一直掉，問吳敏求為什麼會一直跌。也因很多股東陸續提問，股東會議程開得比預期還久。

吳敏求會後抨擊該外資報告，直言外資怎麼評論DRAM，他都沒有意見，但不能因為對DRAM有不同看法，就一竿子打翻所有的船，並疾呼這些國際級公司不要把台灣市場當作提款機。

他表示，編碼型（NOR）與儲存型（NAND）的快閃記憶體（Flash）應用，跟DRAM完全不一樣；DRAM主要應用於PC、筆電或一部分伺服器，但Flash應用無所不在，存在於任何與智慧化有關的東西。

群聯董事長潘健成也加入聲援吳敏求行列，他對外資報告仍表示尊重，但他說明快閃記憶體的應用，除筆電、伺服器和手機外，這幾年在車載、物聯網及個人穿載等快速成長，應用百花齊放，群聯內部規畫明年成長逾四成，所以現在到處拜託四家晶圓代工廠，滿足產能需求。

此外，景氣從企業徵才也能略知一二。勞動部昨公布「2021年第三次人力需求調查」指出，今年第四季事業單位人力需求調查，較第三季淨增加4.4萬人，其中以製造業淨增加2.7萬人最多，更創下近七年同期新高，但反觀住宿及餐飲業，僅淨增加71人，創史上同期第二低。

調查指出，若按行業別，各大業以製造業淨增加20.7萬人較多，創近七年同期新高，批發及零售業淨增加0.5萬人次之。勞動部統計處長梅家瑗說明，雖國內需求走疲，但國外需求仍殷，尤其製造業人力需求持續升溫，外貿擴張也帶動了批發及零售業，而依直大喊缺工的營建工程業，人力需求2023人，也創下有調查以來史上新高。

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