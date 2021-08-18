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英特爾強攻GPU 台積電助陣

記者簡永祥／綜合報導
英特爾強勢進軍獨立顯示晶片（GPU）市場，宣布推出全新消費級高效能圖形品牌「Intel Arc」，相關產品線首款晶片預計明年第一季現身，業界傳出將採用台積電6奈米製程生產。（路透）
英特爾強勢進軍獨立顯示晶片（GPU）市場，宣布推出全新消費級高效能圖形品牌「Intel Arc」，相關產品線首款晶片預計明年第一季現身，業界傳出將採用台積電6奈米製程生產。（路透）

英特爾強勢進軍獨立顯示晶片（GPU）市場，17日宣布推出全新消費級高效能圖形品牌「Intel Arc」，相關產品線首款晶片預計明年第一季現身，業界傳出將採用台積電6奈米製程生產，為兩強先進製程合作邁大步，也為台積電增添營運動能。

英特爾與台積電向來不評論訂單與客戶動態。業界人士指出，全球獨立顯示晶片市場由輝達、超微雙雄爭霸，英特爾過去也曾涉獵獨立顯示晶片業務，但後來退出，主攻整合式顯示晶片領域。隨著英特爾強勢進軍獨立顯示晶片市場，將使得全球獨立顯示晶片市場呈現三足鼎立局面。

根據市場研究公司Jon Peddie Research的報告，今年第一季全球包含整合式及獨立式顯示晶片出貨量達1.19億台，年增38.7％。觀察各品牌廠商的表現，以整體出貨量來計算，英特爾今年第一季市占率達68％，居於領先地位，超微以市占率17％排名第二，輝達占比為15％居第三。

若只計算獨立顯示晶片領域，輝達全球市占率高達81％，其餘19％則由超微拿下。JPR分析師預計，到2025年時，獨立顯示晶片出貨量將占整體市場的26％。外界認為，過去在整合式顯示晶片領先的英特爾進軍獨立顯示晶片業務，將企圖挑戰輝達的市場龍頭地位。

英特爾在獨顯晶片市場來勢洶洶，背後生產支援外傳來自台積電，其6奈米製程隸屬於7奈米家族。依照台積電目標，今年內6奈米製程將在7奈米家族產能占比達50％，大多支援消費應用。

業界人士指出，英特爾早在1998年時，就曾經發表獨顯晶片「i740」，後來該公司策略轉向，改為將顯示晶片整合入晶片組，近期才又回歸獨顯戰場。去年初該公司先發表獨顯晶片「DG1」，如今又進一步推出第一代基於Xe-HPG微架構，代號為Alchemist（先前稱為DG2）的產品。

英特爾並揭曉日後Arc品牌旗下未來數個世代的產品代號名稱，包括Battlemage、Celestial與Druid。

英特爾副總裁暨PC客戶端圖形產品與解決方案總經理Roger Chandler表示，推出Intel Arc品牌，並揭曉未來幾個硬體世代，顯示出英特爾對全球遊戲玩家與創作者深切與長期的承諾。該公司團隊正展開工作，確保這些產品於明年上市時，提供第一流且不凡的體驗。

英特爾強調，Xe為一款可擴充的圖形與運算架構，提供從整合式到獨立式、再到資料中心與超級電腦所需各項功能。即將推出的Intel Arc圖形產品，植基於Xe-HPG微架構，能提供擴充彈性，並具備先進圖形功能的運算效率。Alchemist產品線將於2022年第1季現身。

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