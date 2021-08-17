美最大的水庫鬧旱 供水拉警報 台積電設廠受注目

6月9日時，密德湖（Lake Mead）水位就已經明顯比平常下降很多，後來情況一直惡化。 （路透）

台積電 今年3月到5月間才因台灣乾旱問題，讓各界擔心會不會影響營運，現在換成興建中的美國 新廠所在地亞利桑納州 水情拉警報。美國16日破天荒宣告，位於美國西部、蓄水量最大的水庫密德湖（Lake Mead）缺水，明年1月起將限制對亞利桑納州、內華達州及鄰國墨西哥供水。

市場關注台積電美國新廠是否因當地水荒受影響，對於相關消息，台積電昨（17）日表示，未聽聞相關問題。另外，依據台積電美國新廠規劃，目標如期2022年下半年開始裝機，2024年開始以5奈米生產，月產能2萬片。

業界人士認為，台積電美國新廠還在動工興建，尚未正式量產，加上減少供水量依據當地政策說明是限制農業用水，並未限制工業供水，研判並無實際影響，而且台積電在當地設廠也早已全面評估水資源情況，且鳳凰城本身就是沙漠氣候，近十年來因應環境考驗，已推展多項水資源多樣化計畫。

美國開墾局則表示，受過去20多年來的乾旱影響，密德湖水庫蓄水量水位為1068英呎，為胡佛水壩逾1930年代竣工以來最低，且預測水位將持續低逾1075英呎，得以啟動限制供水，水位將於明年1月1日降至1066英呎。