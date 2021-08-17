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中3大經濟指標增速放緩 全年成長估「前高後低」

記者林汪靜／綜合報導
受疫情和水災影響，7月中國經濟全面放緩，下半年經濟復甦壓力加大。圖為上海陸家嘴金融區前，工人維修船隻桅杆。（歐新社）
受疫情和水災影響，7月中國經濟全面放緩，下半年經濟復甦壓力加大。圖為上海陸家嘴金融區前，工人維修船隻桅杆。（歐新社）

受新冠疫情和水災影響，中國7月主要經濟指標包括工業、消費及投資等延續成長力道回落趨勢，且不如市場預期，內需放緩明顯。中國財經專家認為，下半年中國經濟成長將承受較大壓力，貨幣政策或財政政策需更有作為，監管也可能有微調空間。

中國國家統計局16日公布，中國7月規模以上工業增加值年增6.4%，是去年8月以來最低，比6月回落1.9個百分點，明顯弱於市場預期的7.8%。7月社會消費品零售總額人民幣3兆4925億元（約5389億美元），年增8.5%，比6月回落3.6個百分點，也弱於市場預期的11.4%。

中國國家統計局新聞發言人付凌暉表示，7月在面臨高溫、暴雨以及局部疫情散發狀況，中國經濟主要指標增速有所回落，但總體來看，主要宏觀指標累計增速保持在合理水平。

付凌暉說，7月中國經濟延續穩定恢復態勢，但當前全球疫情仍持續，外部環境更趨複雜嚴峻，中國疫情多點散發和自然災害對經濟產生影響，恢復仍然不穩固不均衡，今年全年主要經濟增速會呈現「前高後低」。

民生銀行首席研究員溫彬指出，7月數據明顯下滑，進一步確認工業生產擴張放緩的趨勢。目前生產基本恢復到疫情前的水準，繼續擴張的動能有限；另外近期疫情持續演變、洪澇災害突發，在多重因素影響下，工業生產發生降速。

溫彬表示，今年中國實現6%以上的增長目標不成問題。但明年經濟增長壓力將隨基數走高上升，因此宏觀政策要做好跨周期調節和政策銜接。他建議，要繼續加大力度提振內需，進一步挖掘消費增長點，適度加快地方政府專項債券發行節奏，加快推進重大工程項目建設。交通銀行金融研究中心首席研究員唐建偉表示，隨著極端天氣消退，對中國經濟運行影響將減小。疫情存在不確定性，內外需求都可能受衝擊，下半年宏觀政策仍將維持一定力度。預計貨幣政策維持穩健偏鬆調節。

中國 疫情 貨幣

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