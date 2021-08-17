我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登政府將宣布 完全接種疫苗8個月後 追加打第3劑

阿富汗女市長：等神學士來殺 少女泣：沒人在乎我們

李克強喊話：財政政策拚就業

記者林宸誼／綜合報導

中國總理李克強16日召開中國國務院常務會議表示，要強化財政、貨幣等政策支持就業導向，促進吸納就業能力強的勞動密集型行業發展。

李克強在會上指出，針對經濟運行新情況要加強跨周期調節，一是做好遏制疫情和防汛救災、恢復重建工作；二是做好保就業工作；三是著力為市場主體紓困解難；四是做好市場保供穩價工作；五是做好受災群眾安置和基本生活保障，北方地區要提前做好保障受災群眾安全溫暖過冬的工作。

會議還要求，各地區各部門要密切跟蹤經濟走勢變化，優化政策組合。促進消費穩定恢復增長，用好地方政府專項債帶動擴大有效投資，以更有效的開放舉措穩定外貿外資。

此外，李克強指「十四五」時期城鎮就業壓力依然較大，要繼續把就業擺在經濟社會發展和宏觀政策優先位置。

會議審議通過「十四五」就業促進規畫，全面強化就業優先政策推動就業擴容提質。一是強化財政、貨幣等政策支持就業的導向，多管道促進靈活就業。

二是強化創業帶動就業，放大就業倍增效應。深化「放管服」改革，破除束縛創業的壁壘，加強創業支持，保護企業家精神，激發勞動者創業積極性。

三是推進新產業新業態新商業模式健康發展，增加新的就業職位。四是完善機制和政策，做好大專院校畢業生、農民工、退役軍人和脫貧人口等就業服務。五是面向市場需要加強職業技能培訓，提升勞動者技能和安全生產素質。

就業 工作 李克強

上一則

財經簡訊

下一則

分析師：20年代榮景將重現

延伸閱讀

日本第2季GDP重返成長 消費和投資反彈

日本第2季GDP重返成長 消費和投資反彈
河南逾1290萬人受洪災 鄭州隧道增至6死

河南逾1290萬人受洪災 鄭州隧道增至6死
倒賣大宗商品、逃稅 李克強拍桌喊抓「該罰就罰」

倒賣大宗商品、逃稅 李克強拍桌喊抓「該罰就罰」
李克強：不搞大水漫灌 做好跨周期調節

李克強：不搞大水漫灌 做好跨周期調節

熱門新聞

香港富豪、長和系創辦人李嘉誠。(新浪網)

港股底部近了？李嘉誠加速買回庫藏股

2021-08-10 14:08
莫德納和BioNTech股價續挫，總市值蒸發近600億美元，因投資人對這兩者過高的股價敬而遠之。(路透)

莫德納、BNT股價連2日狂瀉 總市值蒸發600億元

2021-08-11 22:58
對通膨的評估，關係整體經濟未來發展。（路透）

通膨若非過渡性 問題大了

2021-08-15 02:02
「金融巨鱷」索羅斯（George Soros）旗下投資公司上季拋售騰訊、百度等持股。（美聯社）

「金融巨鱷」索羅斯 拋售騰訊和百度 增買亞馬遜

2021-08-14 17:15
長榮航空自19日起，將調漲台灣至美國航線運價，幅度約20%至25%。取材自長榮官網

北美運價再起 長榮、華航調漲2至3成

2021-08-12 09:01
英特爾傳將率先採用台積電最先進製程，成為全球第一個採用3奈米製程客戶，宣告英特爾肯定台積電在3奈米製程技術優先三星，並拉大領先地位。本報資料照片

台積3奈米 英特爾搶頭香

2021-08-09 17:39

超人氣

更多 >
中國留學生上海機場排長隊赴美 10萬人民幣票價再現

中國留學生上海機場排長隊赴美 10萬人民幣票價再現
撤軍阿富汗 拜登：責任我扛 美軍不應重蹈越戰覆轍

撤軍阿富汗 拜登：責任我扛 美軍不應重蹈越戰覆轍
阿富汗總統出逃現鈔塞滿4輛車和1架直升機 其餘丟跑道

阿富汗總統出逃現鈔塞滿4輛車和1架直升機 其餘丟跑道
阿富汗人攀上飛機逃難 才升空就墜落斃命

阿富汗人攀上飛機逃難 才升空就墜落斃命
逃離阿富汗 美軍C-17運輸機擠滿640人強行起飛

逃離阿富汗 美軍C-17運輸機擠滿640人強行起飛