李克強喊話：財政政策拚就業

中國總理李克強 16日召開中國國務院常務會議表示，要強化財政、貨幣等政策支持就業 導向，促進吸納就業能力強的勞動密集型行業發展。

李克強在會上指出，針對經濟運行新情況要加強跨周期調節，一是做好遏制疫情和防汛救災、恢復重建工作 ；二是做好保就業工作；三是著力為市場主體紓困解難；四是做好市場保供穩價工作；五是做好受災群眾安置和基本生活保障，北方地區要提前做好保障受災群眾安全溫暖過冬的工作。

會議還要求，各地區各部門要密切跟蹤經濟走勢變化，優化政策組合。促進消費穩定恢復增長，用好地方政府專項債帶動擴大有效投資，以更有效的開放舉措穩定外貿外資。

此外，李克強指「十四五」時期城鎮就業壓力依然較大，要繼續把就業擺在經濟社會發展和宏觀政策優先位置。

會議審議通過「十四五」就業促進規畫，全面強化就業優先政策推動就業擴容提質。一是強化財政、貨幣等政策支持就業的導向，多管道促進靈活就業。

二是強化創業帶動就業，放大就業倍增效應。深化「放管服」改革，破除束縛創業的壁壘，加強創業支持，保護企業家精神，激發勞動者創業積極性。

三是推進新產業新業態新商業模式健康發展，增加新的就業職位。四是完善機制和政策，做好大專院校畢業生、農民工、退役軍人和脫貧人口等就業服務。五是面向市場需要加強職業技能培訓，提升勞動者技能和安全生產素質。