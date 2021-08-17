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舟山港釀塞港 威脅全球經濟

編譯洪啟原、記者林汪靜／綜合報導
中國寧波舟山港因疫情暫停營運，成為海運業務受擾可能延續至明年的最新證據。（路透）
中國寧波舟山港因疫情暫停營運，成為海運業務受擾可能延續至明年的最新證據。（路透）

全球貨櫃吞吐量第三大的寧波舟山港16日仍維持局部封閉，為連續第六天營運受影響。英國金融時報（FT）指出，寧波舟山港局部持續關閉，顯示海運業的延誤情況可能延續到明年的可能性愈來愈高，勢將威脅全球經濟成長。

彭博資訊指出，寧波舟山港11日以來都未曾發布營運狀態的更新訊息，當時該港的梅山碼頭一名勞工確診新冠肺炎後，便暫停所有進出口的貨櫃服務。此前，中國5月中爆發新一波疫情，造成深圳鹽田港停止營運長達三周，整體影響甚至擴至國際船運。

寧波舟山港有關負責人則表示，當前除了梅山港區，其他港區均正常有序生產，疫情影響有限，接下來寧波舟山港一方面將繼續統籌落實各港區疫情防控措施，並安排好梅山港區恢復生產後的作業方案；另一方面繼續採取多種舉措，保障物流鏈暢通，讓貨物進得來、出得去。

在長期交貨延宕和運輸成本激增之際，企業可能難以滿足消費者需求，並將推升消費者物價，威脅全球復甦。海運成本持續大幅攀升，加上全球各地港口阻塞，這兩項因素使得供應鏈問題雪上加霜。目前業界遭遇的供應鏈問題包括晶片荒、原物料價格持續攀升、卡車司機人力不足，以及零售商為耶誕購物旺季備貨。

中國到美國西岸的每只40呎貨櫃運費，已暴漲至1萬5800美元左右，是新冠疫情爆發前的十倍，也比7月勁增50%。

貨攬業務自去年下半年起開始受擾，當時疫情升溫和海運業者減班，造成貨物需求下滑，但居家防疫的消費者帶動前所未見的線上購物熱潮，但業者卻遭遇諸多困境，包括巨型貨櫃輪長賜輪3月在蘇伊士運河擱淺、深圳鹽田港關閉、各國祭出邊境管制以及港口裝卸貨工人不足。

根據船舶數據供應商VesselsValue，約350艘貨櫃船在全球各地的港口外等待，船隻總運量接近240萬只20呎櫃。 Clarksons Platou證券公司的數據顯示，港口壅塞的情況日益惡化，閒置運能占全球船隊比重達4.6%，高於7月的3.5%。

疫情 供應鏈 中國

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