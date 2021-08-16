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中輪胎庫存大增 削價求售

記者戴瑞芬／綜合報導
中國輪胎市場7月底庫存創近三年新高，市場需求低迷、消化緩慢的情形，還會維持一段時間。圖為一名北京工人蹲在輪胎店前，等待生意上門。(Getty Images)
中國輪胎市場7月底庫存創近三年新高，市場需求低迷、消化緩慢的情形，還會維持一段時間。圖為一名北京工人蹲在輪胎店前，等待生意上門。(Getty Images)

中國輪胎市場7月底庫存創近三年新高，輪胎廠銷售壓力大增；儘管全球性輪胎漲價潮持續蔓延，但中國市場不但未見漲價，經銷商還降價甩賣。多家分析機構預期，至少到9、10月前輪胎需求仍消化緩慢。

中國輪胎產能約占全球40%～50%，界面新聞報導，今年來貨櫃運輸受限，海運費暴漲，中國輪胎出口量被迫減少。

加上物料成本飆升，據統計，中國輪胎市場從2月起喊漲，輪胎經銷商趁機存貨，但持續到3月中下旬，受替換和出口市場的影響，輪胎市場轉趨冷清。

金聯創輪胎分析師李花花指出，今年替換市場受消費端影響，需求不高，直接導致輪胎的下游市場疲弱。

他指，去年油價低，運價下跌，但年底開始原油價格出現上漲趨勢，運價提升造成運輸業利潤減少，跑車次數減少，連帶輪胎替換需求隨之減少。

中國汽車工業協會統計，7月汽車產銷雙雙下降，年減率均達二位數，也影響配套輪胎需求。

市場需求趨緩，輪胎廠家開工率開始調減。隆眾資訊最新統計，近一周鋼胎樣本廠家開工率為61%，比去年同期減少5.2%；全鋼胎樣本廠家開工率為65.9%，減少6.9%。

卓創資訊分析，因中國市場需求疲軟，工廠庫存開始累積，「當前輪胎廠家出貨緩慢，且成品庫存居高不下，多重壓力下，開工提升難度較大。」卓創資訊調查，中國輪胎企業庫存已達近三年新高，銷售壓力瀕臨臨界點。

界面新聞報導，部分產能大的工廠不堪銷售壓力，甚至開始降價甩賣，去化紓解庫存。

分析師預估，即使9-10月中國消費好轉，短期內輪胎市場也將以消化庫存為主，上行空間相對有限。多家分析機構認為，當前輪胎市場需求低迷、消化緩慢、開工率低的情形，恐還會維持一段時間。

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