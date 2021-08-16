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美指控「開後門」 榮耀三聲明撇清

記者蔡敏姿／綜合報導

針對美國參議員指榮耀與華為仍有關連，為華為「開後門」提供被封鎖的晶片和技術產品，並要求把榮耀列入實體清單。對此，榮耀提出三點聲明撇清關係：公司和華為並沒有聯繫，華為沒有持有公司股份，堅持遵守法律。

華為受到美國制裁後，去年將旗下品牌榮耀剝離出去，榮耀因而躲過一劫，朝復甦之路邁進。不過近期美國數十名議員認為榮耀剝離華為後，並沒有像華為說的沒有聯繫。相反的，榮耀還在華為日益艱難之時，為華為「開後門」，提供其被封鎖的晶片和技術產品。議員們向美國商務部提交申請，要求將榮耀列入貿易黑名單。

澎湃新聞報導，對此，榮耀CEO趙明提出三點回應，首先核心是做好自己事情，榮耀致力於與全球合作夥伴開發面向消費者的解決方案和產品，未來持開放態度；第二，自去年11月17日後，榮耀是獨立公司，華為沒有股份；第三，榮耀遵守所在國的法律和法規，按照法律要求進行全球貿易和生意。沒做過美議員說的事。

目前美國商務部還沒有回覆，不過外界推測這個申請很可能會通過，畢竟只要關於華為封鎖事項基本都會批准。如果該申請真的通過，榮耀的未來將舉步維艱。

華為 美國 商務部

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