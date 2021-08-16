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衝電動車 台代工龍頭來美設廠

記者吳凱中／台北16日電

台灣代工大廠衝刺電動車商機，鴻海、和碩、仁寶等三大集團當先鋒，掀起新一波美國設廠潮，相關車用電子、電動車產能將陸續在2022年、2023年啟動量產，業界預估，三大集團中長期總投資額將逾台幣百億元。

全球政府拚環保，歐盟執委會擬設下2035年起禁止銷售新的汽油車、柴油車和油電混合動力車，大陸官方則預計2030年新能源車占汽車總銷量40%左右；美國方面，拜登政府同步動起來，希望挽回美國本土在電動車滲透率不到5%的落後困境。

美國政府設定到2030年前電動車總銷量占40%至50%的目標，拜登簽署行政命令，並為在2026年前減少汙染，提出新的汽車排放規定。

台灣代工廠搶搭電動車熱潮，積極前進美國設廠，其中，鴻海擬利用威斯康辛州廠房做整車生產，仁寶生產基地將座落於印第安納州，和碩北美廠則緊隨特斯拉德州新廠。

鴻海集團是代工廠當中，電動車業務唯一涵蓋零組件、整機製造的業者，今年車用零組件出貨可望達台幣百億元，年增四成，明年將成長更多。鴻海由於先前已出資建設威州土地及廠房，可望在同業中最快實現美國整車生產，最快將於2023年投產，不過，鴻海電動車最終生產地點仍未拍板定案，集團正持續與威州及其他州政府談判中。

和碩集團方面，已設下2022年北美新廠量產的目標。和碩德州新工廠將就近供應特斯拉奧斯汀廠，不過，和碩尚未公告具體投資金額及設廠細節。

仁寶則先斥資813萬美元收購同集團的泰金寶美國孫公司股權，預計將於2021年第4季完成交易。由於印地安納州境內擁有眾多日系及美系汽車相關車廠聚落，屆時仁寶將就近提供工程設計支援與製造服務。

仁寶預期，車用電子客戶以傳統車廠為主，產品線涵蓋ADAS（先進駕駛輔助系統）、ECU，看好今、明年車用電子營收將年增四到五成。

美國 電動車 鴻海

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