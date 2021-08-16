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中瑞聲攜手中芯 打造國產供應鏈

記者戴瑞芬／綜合報導
瑞聲科技是蘋果供應鏈主力廠商，iPhone內置的微機電（MEMS）麥克風供應高達五成。（取材自瑞聲科技官網）
瑞聲科技是蘋果供應鏈主力廠商，iPhone內置的微機電（MEMS）麥克風供應高達五成。（取材自瑞聲科技官網）

瑞聲科技14日公告與中芯集成簽署進一步加深戰略合作的協議，雙方將聚焦MEMS麥克風領域，從技術研發、產品創新、到生產製造全流程，以及國產供應鏈，產業生態建設等進行全方位合作。

瑞聲科技在全球聲學元件製造市占高達35%，是蘋果供應鏈主力。iPhone內置的微機電麥克風，高達五成由瑞聲科技供應。

瑞聲科技與中芯集成達成戰略合作，也聲明這是雙方繼2018年首次簽署合作協議後，進一步達成的深化戰略合作。標誌瑞聲科技正式實現晶片自主化、國產化，是企業發展的重要里程碑。

市場分析，中國智慧手機預計下半年增長將回升，因有更多性價比具備吸引力的5G機型，以及具有最新功能的旗艦機推出。瑞聲科技與中芯集成進一步的深化合作，將從高端到中、低端全線覆蓋，並面向全球客戶推廣，進一步加強瑞聲科技在智能手機行業的市場主導地位，有利雙方擴大市占。

瑞聲科技2003年以MEMS麥克風為切入點進入半導體領域，MEMS麥克風廣泛應用於消費電子、汽車電子、工業控制等領域，掌握從晶片設計到封裝測試的全流程核心技術；2018年推出首款完全自主知識產權的MEMS麥克風產品，現已發展成為全球最重要的MEMS麥克風器件及模組供應商，是中國半導體MEMS十強企業。

中芯集成（SMEC）總部位於浙江紹興，專注功率， 傳感和傳輸應用領域，提供模擬積體電路晶片及模塊封裝的代工製造商。中芯集成研發聚焦在人工智慧、行動通信、車載、工業控制等領域，是微機電系統和功率器件製造領導廠商。

晶片 供應鏈 中國

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