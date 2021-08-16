我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

波洛西堅持「基建案綁3.5兆預算」 黨內中間派反對

史上最多 拜登政府將提高糧食券福利25%

台股市當沖降稅延長 傳官方達成共識

記者鄭鴻達、翁至威／台北16日電
當沖降稅即將在年底到期，據悉，金管會與財政部已達共識要延長。（本報資料照片）
當沖降稅即將在年底到期，據悉，金管會與財政部已達共識要延長。（本報資料照片）

當沖降稅即將在年底到期，據悉，台灣金管會與財政部已達共識要延長，但具體延長期間與降稅幅度，仍待持續整合、討論。知情官員也譬喻，股市宛如高速行駛的車輛，現在交易很熱絡，這是好事，但股票市場很敏感，不宜做出大幅度劇烈改變。

據了解，金管會日前已向財政部建議延長五年，並將在整合意見後，於本會期提出修正草案。

官員透露，目前該修正尚未正式協商，未來兩周內將開會協調，金管會與財政部仍有部分意見不太一樣，但原則上達成初步共識，就是都同意要延長當沖降稅，至於延長多久、是否這麼優惠，都還要討論。

據悉，按目前金管會送到財政部的版本，當沖降稅期間是建議再延五年，優惠稅率比照目前，由千分之3降為千分之1.5。

知情官員說，當沖降稅措施調整與否，對於如今的股市，宛如車子在高速行駛時，不宜亂轉方向盤，容易導致翻車，現在股市交易非常熱絡，且股市很敏感，若要有什麼調整，就必須非常謹慎。該官員還強調，會往延長當沖降稅的方向研議，之後還要由部會開會討論後，再由財政部提出「證券交易稅條例」修正草案，財經部會會很謹慎處理，不會做出非常大、非常劇烈的改變，避免造成市場不良反應。

立法院2017年通過修正「證券交易稅條例」，自當年4月28日起，將當沖交易證交稅率減半，實施一年至2018年4月27日止；隨後再度修法延長三年八個月，至2021年12月31日止，當沖降稅不僅帶動台股動能，也挹注政府稅收。

不過隨著股市熱絡，當沖占比越來越高，部分交易日市場避險心態濃厚時，甚至一度衝破五成，有專家認為當沖讓台股變成賭場，呼籲應停止當沖租稅優惠，引發投資人擔憂。

事實上，今年股市動能強勁，確實挹注國庫，累計今年前七月證交稅實徵淨額達台幣1708億元，單一稅收占總稅收比重就將近一成，且截至7月累計證交稅，已超越去年整年證交稅收，其中當沖租稅優惠可說是功不可沒。

此外，在權證避險降稅方面，國民黨立委曾銘宗、民進黨立委江永昌都已提案，方向與財政部相同，都是將權證避險交易稅率降至千分之1，而民眾黨團則是提案降至千分之1.5。

財政部 台股 證券

上一則

華爾街看美股 20年來最樂觀

下一則

中瑞聲攜手中芯 打造國產供應鏈

延伸閱讀

兒童稅收抵免家庭 第2個月增2.7%

兒童稅收抵免家庭 第2個月增2.7%
台7月出口連13紅 年增34.7%創新高

台7月出口連13紅 年增34.7%創新高
「疫」外蓬勃 喬州電影業進帳40億創紀錄

「疫」外蓬勃 喬州電影業進帳40億創紀錄
司法部改口：財政部須交川普稅表 給眾院委員會審查

司法部改口：財政部須交川普稅表 給眾院委員會審查

熱門新聞

香港富豪、長和系創辦人李嘉誠。(新浪網)

港股底部近了？李嘉誠加速買回庫藏股

2021-08-10 14:08
莫德納和BioNTech股價續挫，總市值蒸發近600億美元，因投資人對這兩者過高的股價敬而遠之。(路透)

莫德納、BNT股價連2日狂瀉 總市值蒸發600億元

2021-08-11 22:58
「金融巨鱷」索羅斯（George Soros）旗下投資公司上季拋售騰訊、百度等持股。（美聯社）

「金融巨鱷」索羅斯 拋售騰訊和百度 增買亞馬遜

2021-08-14 17:15
Delta變種病毒可短期抑制通膨，但長期卻會大幅推升。(路透)

通貨膨脹已起 變種病毒雪上加霜

2021-08-08 02:00
長榮航空自19日起，將調漲台灣至美國航線運價，幅度約20%至25%。取材自長榮官網

北美運價再起 長榮、華航調漲2至3成

2021-08-12 09:01
對通膨的評估，關係整體經濟未來發展。（路透）

通膨若非過渡性 問題大了

2021-08-15 02:02

超人氣

更多 >
為免強制隔離 亞裔父子持假疫苗卡赴夏威夷被捕

為免強制隔離 亞裔父子持假疫苗卡赴夏威夷被捕
中國31歲企業家車禍身亡 使用蔚來汽車自駕功能

中國31歲企業家車禍身亡 使用蔚來汽車自駕功能
神學士已在喀布爾門外 領袖下令「不要進城」

神學士已在喀布爾門外 領袖下令「不要進城」
尼加拉瀑布觀光巴士翻車 57人輕重傷

尼加拉瀑布觀光巴士翻車 57人輕重傷
傳帶兩名親信離境 阿富汗總統流亡塔吉克

傳帶兩名親信離境 阿富汗總統流亡塔吉克