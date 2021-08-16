台股市當沖降稅延長 傳官方達成共識

當沖降稅即將在年底到期，據悉，金管會與財政部已達共識要延長。（本報資料照片）

當沖降稅即將在年底到期，據悉，台灣金管會與財政部 已達共識要延長，但具體延長期間與降稅幅度，仍待持續整合、討論。知情官員也譬喻，股市宛如高速行駛的車輛，現在交易很熱絡，這是好事，但股票市場很敏感，不宜做出大幅度劇烈改變。

據了解，金管會日前已向財政部建議延長五年，並將在整合意見後，於本會期提出修正草案。

官員透露，目前該修正尚未正式協商，未來兩周內將開會協調，金管會與財政部仍有部分意見不太一樣，但原則上達成初步共識，就是都同意要延長當沖降稅，至於延長多久、是否這麼優惠，都還要討論。

據悉，按目前金管會送到財政部的版本，當沖降稅期間是建議再延五年，優惠稅率比照目前，由千分之3降為千分之1.5。

知情官員說，當沖降稅措施調整與否，對於如今的股市，宛如車子在高速行駛時，不宜亂轉方向盤，容易導致翻車，現在股市交易非常熱絡，且股市很敏感，若要有什麼調整，就必須非常謹慎。該官員還強調，會往延長當沖降稅的方向研議，之後還要由部會開會討論後，再由財政部提出「證券 交易稅條例」修正草案，財經部會會很謹慎處理，不會做出非常大、非常劇烈的改變，避免造成市場不良反應。

立法院2017年通過修正「證券交易稅條例」，自當年4月28日起，將當沖交易證交稅率減半，實施一年至2018年4月27日止；隨後再度修法延長三年八個月，至2021年12月31日止，當沖降稅不僅帶動台股 動能，也挹注政府稅收。

不過隨著股市熱絡，當沖占比越來越高，部分交易日市場避險心態濃厚時，甚至一度衝破五成，有專家認為當沖讓台股變成賭場，呼籲應停止當沖租稅優惠，引發投資人擔憂。

事實上，今年股市動能強勁，確實挹注國庫，累計今年前七月證交稅實徵淨額達台幣1708億元，單一稅收占總稅收比重就將近一成，且截至7月累計證交稅，已超越去年整年證交稅收，其中當沖租稅優惠可說是功不可沒。

此外，在權證避險降稅方面，國民黨立委曾銘宗、民進黨立委江永昌都已提案，方向與財政部相同，都是將權證避險交易稅率降至千分之1，而民眾黨團則是提案降至千分之1.5。