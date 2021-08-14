中歐班列 連續15個月單月開行逾千列

裝載著布料、載客電梯、暖氣片等50車貨物的X9041次中歐班列（西安），11日從西安國際港站開往哈薩克，這也是陜西累計開行的第1萬列次中歐班列。（新華社）

在全球海運「一櫃難求」的同時，中國 2011年推出的鐵路貨物運輸通道「中歐班列」運能持續成長。據報導，今年7月，中歐班列共開行1352列、運送貨物13.1萬標準貨櫃，年比分別成長8%、15%。

人民網引述中國國家鐵路集團有限公司（簡稱「國鐵集團」）的消息指出，中歐班列自2020年5月起，已連續15個月單月開行千列以上。自今年5月以來，更連續三個月單月開行超過1300列，有力保障了國際產業鏈供應鏈 穩定暢通。

中歐班列是中國推動「一帶一路 」的重點項目之一。2011年3月19日，第一列中歐班列從重慶出發，開往德國杜伊斯堡。截至今年6月20日，中歐班列已開通73條運行線路，通達歐洲22個國家的160多座城市。

國鐵集團指出，10年來，中歐班列年開行數量由最初不到20列發展到2020年的1.24萬列，年均增速達108%，累計開行達3.36萬列，運送貨櫃近300萬標箱，運送貨物貨值超過1600億美元。

根據中國到歐洲鐵路國際班列一級代理平台「中歐班列運輸網」的資料，經中歐班列僅需11天就能從中國中國直達歐洲，運費僅為空運的三分之一，能有效地解決空運成本高、海運時效慢的問題。

國鐵集團貨運部負責人表示，鐵路部門將認真貫徹落實推進「一帶一路」建設工作決策部署，充分發揮中歐班列戰略通道作用，推動中歐班列安全穩定運行和持續強勁增長，包括積極配合口岸監管部門提高通關能力和作業效率，實現中歐班列穩定增長。

儘管中歐班列運量持續成長，但仍難以取代海運。中歐班列7月共計運送13.1萬個標準貨櫃，而目前大型貨櫃輪一個航班就能運送上萬只貨櫃。

今年6月29日，由中國船舶集團有限公司為法國達飛海運集團打造的全球首創雙燃料動力貨櫃輪「達飛索邦號」，一次就可運載2萬3112標準集裝箱。