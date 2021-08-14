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車用電池寧德籌資90.2億美元 A股最大民企定增融資案

記者蔡敏姿／綜合報導
車用電池龍頭寧德時代。（取材自新能源汽車）
車用電池龍頭寧德時代。（取材自新能源汽車）

中國車用電池龍頭寧德時代為擴建產能，拋出增資震撼彈，擬籌資人民幣582億元（約90.2億美元），創上市以來單次融資的新高，也將成為A股史上最大的民企定增融資。

每經網報導，寧德時代擬定向增資582億元，增發2.3億股股票，相當總股本10%。若成功發行，將成A股史上定增融資額第三大規模，民企定增融資第一大案。

寧德時代13日開盤跌逾4%，之後拉升漲逾5%，股價衝高回落，半日成交超過人民幣百億元。最終上漲0.01%至人民幣502.05元。

寧德時代此次融資規模，已超過90%以上A股上市公司市值。目前A股4400多家上市公司中，僅265家市值超過582億元。

寧德時代表示，募資額將用在六個項目，包括在福建、廣東和江蘇的新設施及現有設施，也將用作營運資金。擴建項目全部達產後，寧德時代鋰電池總產能預計增加137 GWh（10億瓦時）。

證券時報報導，寧德時代增資三個理由：響應國家「雙碳」目標，迎接新能源汽車和儲能產業市場機遇，滿足客戶需求；公司擁有最廣泛全球化客戶基礎，未來動力電池和儲能電池需求量增速明顯；第三擴大產能，降低電池成本，增強競爭力。

此次募資額超過公司2020年營收人民幣503億元（約77.9億美元）、獲利人民幣55.8億元（約8.6億美元）。也就是說，要做十年才能賺到一次募資額。當年寧德時代IPO募資規模不超過人民幣56.5億元（約8.7億美元），此次融資是IPO的十倍多。

寧德時代成立於2011年，總部在福建，業務涵蓋新能源汽車動力電池系統、儲能系統的研發，擁有動力和儲能電池領域的核心技術。公司在2020年以34G Wh動力電池裝機量連續四年位居全球第一，市占率24.8%。

隨著新能源汽車大幅成長，「電池荒」逐漸席捲整個電池行業。小鵬汽車CEO何小鵬為了從寧德時代順利拿到電池，在寧德時代蹲守一個星期。而寧德時代董事長曾毓群在近期召開的股東大會上表示，客戶最近催貨讓他快受不了。

融資 汽車 營收

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