湖南岳陽穩房市祭限跌令 新屋降價不得超15%

中國房價不能大漲，也不能大跌；湖南岳陽市發布大陸首個樓市「限跌令」，降價不得超過15％。（新華社）

今年中國 首個限制房價 跌幅的「限跌令」出現，湖南省岳陽市日前公布房價新規，中心城區新房銷售的實際成交價不得高於備案價格，降價不得超15%，否則將不能網簽。

瀟湘晨報報導，近期有龍頭房企債務壓力較大，為了資金回籠，對建案進行惡意降價，造成市場混亂，這是政策公布的主因。

這並非特例，一家龍頭開發商將備案價每平方米人民幣8000元（約1240美元）的房子，降至5000元（約775美元）銷售，導致原購房者心理不平衡；還有開發商新房售價從備案的每平方米7000元（約1085美元），降至5500（約852美元）元左右。

「限跌令」的出現，代表有四個信號顯現，首先是穩樓市，既要遏制大漲，又要防範大跌。限跌令與限漲令一脈相承，既要對新房漲幅限價，又要對跌幅進行限制性兜底，以此實現穩樓市的目標。

近幾年，中國樓市調控的主基調一直都是「穩」，房價大漲會放大金融風險；而房價斷崖式下跌，同樣會波及金融系統。透過層層加碼的調控，遏制炒房空間，讓市場橫盤幾年，不斷消化大漲帶來的風險，就成為共識。

第二，限跌令是樓市轉向的真實信號。一旦一個地方祭出「限跌令」，這本身也就說明市場已經出現了轉折。

樓市限價雖早已成慣例，但過去更多都是對漲幅限制，很少干涉跌幅，如今時轉勢移，變成防範房價下跌，防跌的優先性遠遠大過控漲，這是樓市變局再真實不過的信號。

第三，防範大跌遠比遏制大漲的動力更足。降價如果成為趨勢，很容易帶來連鎖反應，一方面前期的購房者或許會降價維權，帶來維穩風險，房價「能漲不能跌」的思維牢不可破。

另方面，地方政府擔心降價潮會引發連鎖反應，導致後續的土地拍賣 、新房銷售都會受到影響，進而影響地方經濟的基本盤。樓市正在迎來大變局，三四線城市可能首當其衝。