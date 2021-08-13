七大監管部門出手？ 滴滴出行董座、總裁傳撤換

港媒報導，中國七大監管部門將調整滴滴出行核心高管團隊，董事長程維、總裁柳青等被點名。（美聯社）

引爆來美上市中概股網路安全審查風暴的滴滴出行 ，再傳高層人事變動，港媒南華早報報導，中國 監管部門將調整滴滴出行核心高管團隊，包括滴滴聯合創始人兼董事長程維、聯合創始人兼總裁柳青以及負責國際業務的高級副總裁朱敬石等都被點名，恐遭撤換或調整。

不過，滴滴出行官微第一時間回應， 市場上關於公司管理層變動的傳言為不實信息，但證實目前正積極全面配合網路安全審查。

趕在中共七一百年黨慶前夕，滴滴出行低調提前在6月30日美股掛牌，但上市七天就遭中國以網路安全監管，火速下架旗下「滴滴企業版」等相關25個App，全面禁止新用戶註冊。

7月中旬中國國家網信辦會同公安部、國家安全部、自然資源部、交通運輸部、稅務總局、市場監管總局等七大機構聯合進駐滴滴徹查。

這讓上市後，股價一度超越Uber的滴滴，在中國收緊網路安全審查後股價斷崖式下跌，從最高每股18.01美元跌到目前8美元，股價下跌56%，市值蒸發超人民幣2000億元。

為防出現下一個滴滴，中國出手新規「網絡產品安全漏洞 管理規定」，將於9月1日起正式實施，以應對互聯網平台違法違規收集使用個人信息、預防境外攻擊網路安全漏洞等危機。

在新規上路前，七大部門對滴滴安全審查也傳出新進展，南華早報引述知情人士消息稱，正在接受七部門聯合調查的滴滴出行，將被調整核心高管團隊，包括公司總裁柳青等，恐遭撤換。

知情人士表示，七大部門聯合調查，主要目的是確認公司上市事宜的責任人，以及解決滴滴出行App內現有的安全漏洞。

針對滴滴出行控制權或高管層是否變動，滴滴出行官微回應，正在積極、全面地配合當局網絡安全評估，也澄清市場傳聞沒有根據。

滴滴證實，已有部分滴滴中層管理人員接受聯合調查組問詢，且滴滴被要求整改傳聞層出不窮，華爾街日報之前報導，滴滴正在與國資背景的第三方信息安全公司衛士通磋商，探討數據管理方面合作，但滴滴隨後否認。