鴻海擬赴歐洲設電動車工廠

鴻海積極以MIH平台為基礎進攻電動車產業，擬赴歐洲設電動車工廠，圖為MIH電動車底盤。（中央社）

鴻海 昨日舉行法說會，董事長劉揚偉表示，電動車 工廠除了在美國與泰國 布局之外，下一個將前往歐洲設廠，正在與當地合作夥伴洽談中，今年集團在車用零組件營收將超過百億元，年增40%，明年的成長更大。

他強調，由於車用零組件毛利率約20%到30%，模組毛利率約10%，遠比系統組裝毛利率（低於3%）高，未來將持續增加零組件營收，以提升毛利率；要把鴻海整體毛利率提升到7%，要靠零組件與數位轉型；要提升到10%，就要靠新事業例如電動車。

劉揚偉表示，鴻海位於美國及泰國的兩個電動車工廠都會在2023年投產，美國是與新創電動車廠夥伴Fisker合作，首年產能15萬輛、逐年增加到30萬至50萬輛；泰國則是與當地泰國國家石油（PTT）合資，首年產能落在15萬至20萬輛，後續也會增加。

歐洲工廠方面，劉揚偉並未透露與哪家大廠合作。業界分析，觀察目前鴻海在歐洲的合作夥伴，僅有全球第四大車廠Stellantis，上半年鴻海也與旗下富智康，共同和Stellantis合資成立Mobile Drive，聚焦智能座艙，以及車聯網服務，市場推測與Stellantis合作設廠機會大。

劉揚偉表示，泰國合資子公司主要在電動車零組件、整車，以及平台，也會有短租或是買斷相關車用業物，初期以當地市場為主，再來是作為發展東協市場的基地。

他說，鴻海積極在電動車領域布局，持續發展關鍵零組件和軟體，預估到2023年，電動車整車將開始貢獻營收，明年電動巴士可銷售。

他預期到2025年，全球電動車市場規模可達6000億美元，滲透率為20%，鴻海取得5%市占率目標可行。鴻海集團將布局三電和智慧系統關鍵零組件，因為這些占電動車成本比重結構高達六成，也是電動車差異化所在，力拚電動車零組件自製率達40%。