鴻海Q2三率三升 上半年獲利亮眼

鴻海 昨日舉行線上法說會，公布第2季毛利率 、營益率和淨利率「三率三升」，單季稅後純益約297.8億元（台幣，以下同，約10.7億美元），為同期最佳，季增6%，年增30%，每股純益2.15元，優於法人預期。

鴻海上半年同步「三率三升」，稅後純益約579.4億元，創同期新高，年增132%，每股純益4.18元。

鴻海昨天法說會由董事長劉揚偉主持，他表示：「今年仍將以獲利極大化為目標。」展望第3季，因第2季出貨優於預期，墊高比較基期，預估單季營收持平第2季，但會較去年顯著成長。市場關注智慧手機狀況，由於處在新舊產品交替期，預估本季出貨將較上季下滑。

資本支出方面，鴻海去年資本支出655億元，今年將高於去年，主要是用在新產能與數位轉型，以及新事業發展的需求。新產能包括台灣、中國大陸、越南、墨西哥與美國等地，都將有所投入。

鴻海第2季合併營收1.35兆元，持平首季，但較去年同期增加20%；毛利率6.03%，季增0.23個百分點，年增0.13個百分點；營益率2.4%，季增0.36個百分點，年增0.41個百分點；淨利率2.2%，季增0.11%，年增0.18%，每股純益2.15元。

累計上半年合併營收2.7兆元，年增31%；毛利率5.92%，年增0.65個百分點；營益率2.23%，年增0.92個百分點；淨利率2.15%，年增0.94個百分點，每股純益4.18元。鴻海昨天股價收平盤109元，外資小賣328張。

鴻海指出，第2季營收表現符合預期，四大類產品中，消費智能產品較第1季持平，略優於預期；雲端 網路產品季增3%到15% ，符合預期；電腦終端產品持平，略優於預期；元件和其他類別產品季增3%到15%，略低於預期。

若以營收占比來看，消費智能產品占53%、雲端網路產品22%、電腦終端產品19%，元件及其他產品為6%。

法人同步關心雲端網路產品展望，劉揚偉表示，整體雲端網路產品需求回溫，第3季業績將季增雙位數，其中的雲端伺服器產品，第3季也是季增雙位數。雲端服務供應商（CSP）占比已達三成，比重持續增加，2021年全年將雙位數成長。

談到電腦終端產品市況，劉揚偉說，去年因為在家工作墊高比較基期，今年維持在高檔，明年將持平今年或小幅衰退，但還要觀察缺料狀況。