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北美運價再起 長榮、華航調漲2至3成

北美運價再起 長榮、華航調漲2至3成

中央社／台北12日電
長榮航空自19日起，將調漲台灣至美國航線運價，幅度約20%至25%。取材自長榮官網
長榮航空自19日起，將調漲台灣至美國航線運價，幅度約20%至25%。取材自長榮官網

航空貨運旺季報到，長榮航空已通知客戶台灣至北美運價上漲20%至25%，華航則在今天宣布調漲運費20%至30%。航空雙雄上調北美運費，將拉抬第3季營運表現。

觀察北美線航空運價，台灣至美西每公斤超過新台幣300元(約10.79美元)，至美東則約310元(約11.15美元)。長榮航空已宣布自19日起，將調漲台灣至美國航線運價，幅度約20%至25%；華航則通知客戶北美各航點上漲20%至30%不等，自21日生效。

在客運尚未明顯復甦下，貨運成為航空雙雄重要營運動能，華航旗下有21架貨機，長榮航有5架貨架，還有3架777F貨機將在今年底前交機，雙雄全力衝刺貨運商機。

中國政府日前宣布歐美貨運航班自10日起暫停過夜，讓貨運航班大減。受此影響，中國到美國運價已上漲，每公斤約人民幣70元(約10.79美元)至80元(約12.33美元)，急件則已經突破人民幣100元(約15.42美元)。

貨攬業者捷迅發言人葉子菁分析，中國為了防範疫情再起，防疫措施升級，中國限制貨機暫停過夜，貨機人力作業不足，導致空運出口受限，同時也限制機組人員海外過夜。受此影響，帶動航空運價走揚，且部分貨物轉到台灣，不過得看台灣航空公司是否加開航班因應。

空運旺季報到，歐美消費力道復甦，出口電子廠訂單增加，加上美國政府祭出1.9兆美元紓困方案，捷迅認為，將推升旅遊及民生需求成長，有助於提升回補庫存的需求，下半年持續看旺。

捷迅今年上半年營收達新台幣22.02億元，年增23.06%，上半年每股盈餘（EPS）3.63元，較去年同期成長21.42%。展望後市，捷迅主管認為，海運第3季續強，空運則是迎接旺季，看好未來營收、獲利仍有成長空間。

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