聯想Q2大賺 淨利4.66億美元 年增119%創新高

聯想集團第2季財報獲利創下歷史新高。（本報資料照片）

全球最大個人電腦大廠聯想集團11日公布第2季財報（2021財年第1季），淨利潤 4.66億美元，創歷史新高，年增119%，平均每天賺人民幣3263萬元；營收 169.3億美元，年增27%，獲利大增的主因是個人電腦的平均售價上漲6%。

聯想集團董事長楊元慶在財報中指出，展望未來，將持續加大研發投入，力爭三年內研發金額翻倍，將著力投資「新IT」，包括邊緣計算、人工智能、5G 雲網融合、智慧物聯網等領域。

聯想集團表示今年第2季聯想的研發投入年增40%，研發領域從人工智慧、5G和包括智慧電腦、智慧會議、混合雲和綠色資料中心等高利潤產品設計，到提升競爭力的服務系統和工具。

楊元慶表示，聯想從設備廠商到服務和解決方案提供商的轉型，已經見到明顯的成效。

值得注意的是今年新成立的方案服務業務集團（SSG），收入年增37.5%至11.8億美元，這是聯想集團成長速度最快的業務領域。

楊元慶說，SSG將幫助聯想改善獲利能力，聯想戰略能不能實現，很大程度是取決於SSG能否取得成功，因為這是要改變基因的事情。

香港信報報導，針對聯想擬公開發行存託憑證（CDR）在科創板上市，聯想集團執行副總裁兼首席財務長黃偉明於業績發布會指出，集團已遵循大陸監管要求進行了一些上市前準備工作，例如對管理層的上市輔導，且由上市輔導機構向監管部門報送了上市輔導總結報告，正在等待申請上市。

至於晶片短缺問題，聯想集團總裁兼首席營運官蘭奇（Gianfranco Lanci）表示，情況已持續三至四個季度，改善可能要待到明年中，而應對短缺方面，集團較競爭對手具有優勢，因約五成部件由集團內部提供，增加了調配靈活性，且集團已採取措施增加庫存水平，來加快向客戶交付產品。

根據聯想集團財報，營收最大的是智慧設備業務集團（IDG）。