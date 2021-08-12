汽車產銷上月雙降 中新能源車銷量逆勢創高

車載晶片 短缺、原材料持續上漲，中國汽車 產銷7月雙降，不過，新能源汽車卻逆勢再創單月銷量新高，且累計今年1-7月新能源汽車銷量年增近兩倍，超越歷來全年銷量。此外，7月汽車出口也繼續保持高速增長，單月出口量再創歷史新高。

中國汽車工業協會11日發布最新統計，7月汽車產銷分別達到186.3萬輛和186.4萬輛，比去年同期下降15.5%和11.9%；比上月下降4.1%和7.5%。累計1-7月汽車產銷分別達1444萬輛和1475萬輛，年增17.2%和19.3%，增速比1-6月繼續回落。

中汽協指出，從市場情況分析汽車產銷下降的影響因素，除了去年同期基數較高，主要是受商用車排放法規切換的影響，產銷明顯下降；另外，因車用晶片短缺影響產銷，但降幅收窄。此外，受洪澇災害等極端天氣以及新冠疫情復發，也使生產和需求受到抑制。

儘管汽車整體銷量下滑，不過，新能源汽車銷售依舊走挺。中汽協指出，7月新能源汽車產銷繼續刷新歷史新高，前7個月累計產銷則已經超過歷年全年的數量。此外，1-7月新能源車滲透率（即在整體汽車中占比）也提升至10%。

據統計，7月新能源汽車市場呈現淡季不淡的特點，產銷雙雙創單月歷史新高，分別達到28.4萬輛和27.1萬輛，比去年同期增長1.7倍和1.6倍；比上月增長14.3%和5.8%。

銷量27.1萬輛，再創單月銷量歷史新高，比去年同期增長164.4%，比上月則增長5.8%。累計1-7月新能源汽車銷量147.8萬輛，年增197.1%，已超越歷來全年銷量。

其中純電動汽車產銷分別達23.2萬輛和22萬輛，年增1.8倍和1.7倍；插電式混合動力汽車產銷分別達5.2萬輛和5萬輛，年增1.5倍和1.6倍；燃料電池汽車產銷分別為32輛和196輛，年增3.6倍和48倍。從車型來看，純電動汽車、插電式混合動力汽車的產銷也均刷新記錄。

累計1-7月新能源汽車產銷分別達到150.4萬輛和147.8萬輛，比去年同期增長均為2倍。且今年前七個月銷售已超越歷來全年銷量。

此外，7月汽車出口也繼續保持高速增長，單月出口量再創歷史新高。據大陸商務部外貿司表示，新能源汽車帶動汽車出口增長，今年1-7月汽車出口比去年同期增長102.5%，增速創歷史同期新高，拉高整體出口增速0.6個百分點。