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IKEA進軍長沙 推住商開發案

編譯黃淑玲／綜合報導
IKEA旗下購物中心事業部門在中國湖南長沙的據點，上個月開始營業。（路透）
IKEA旗下購物中心事業部門在中國湖南長沙的據點，上個月開始營業。（路透）

瑞典家具大廠IKEA的購物中心事業部門「Ingka中心」在中國湖南長沙，推出頭一個結合住家和商家的開發案。上個月購物中心開幕後，也將出售緊鄰500戶的樓層，明年3月開放入住。

IKEA旗下的Ingka中心，全球經營45個購物中心，公司將之稱為「碰面地點」；在中國以「Livat」為品牌名稱營運。

Ingka中心總經理安德森告訴路透，Ingka中心的開發案現在愈來愈朝更具娛樂與社交功能的方向設計，特別是中國的消費者，網路購物的比率增加，出門到購物中心許多時候是為了飲食和看電影之類的活動。

Livat長沙購物中心引進住家，測試另一個收入來源，也看好中國加速都市化的趨勢。Livat長沙的住宅大樓除公寓外，還有供運動和工作的共同空間，由IKEA提供設計和裝璜，希望能吸引在家工作的住戶。  

Livat長沙購物中心因新冠疫情延後到上個月才開張，店面出租達率95%，包括迪卡儂（Decathlon）、優衣庫（Uniqlo）等知名品牌進駐，另外也有餐廳、運動與娛樂商家，中心內總計大約有350家店。長沙店是Ingka中心在中國的第五個據點。

安德森強調，Ingka中心與母公司IKEA的理念一致，相信實體商店購物仍有未來，只要能為顧客提供合乎期待的服務、全通路銷售以及便利性。她說：「這很大程度回歸人們的基本需求。我們喜歡和其他人在一起，我們喜歡在大家可以一起體驗的環境裡，能夠觸摸、感覺。」

Ingka到目前為止，在Livat長沙購物中心投資超過人民幣40億元（約6.168億美元）。Livat購物中心與社群平台微信合作推出會員應用程式，提供購物中心虛擬實境導覽、餐廳線上候位、影城購票等服務，全中國現已有約230萬名會員。

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