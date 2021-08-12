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傳台灣家樂福 19億美元出售

編譯湯淑君、記者何秀玲、楊涵婷／綜合報導
家樂福擬出售台灣事業。（路透）
家樂福擬出售台灣事業。（路透）

路透報導，知情人士透露，法國零售商家樂福（Carrefour）計畫在未來數周之內展開出售旗下台灣事業，估計這樁交易價值約16億歐元（約19億美元）。

但台灣家樂福否認出售消息；若出售訊息為真，大股東統一的動向就備受矚目，包括是要賣股權、維持現狀還是直接買下台灣家樂福。不過統一表示，此為外界的臆測之詞，不多做回應。

以台灣家樂福股東結構來看，法國家樂福持股六成，統一持股四成，是台灣家樂福外部最大股東。

知情人士說，家樂福已聘請摩根史坦利承辦銷售事宜，預計夏季過後就可望啟動。他們說，家樂福已接觸一些潛在買方，包括私募股權公司在內，以探尋其收購意願。唯家樂福母公司未回應，摩根史坦利則不置評。

這家歐洲最大的零售業者6月表示，已開始評估對海外子公司的處理方式，包括整併、脫售資產或是結盟，但當時家樂福否認決定脫售任何海外資產。

家樂福去年12月從亞洲Dairy Farm集團手中買下台灣頂好超市（Wellcome Taiwan），躍為台灣第二大超市業者。這筆交易涵蓋224家店及一座倉庫。

家樂福上半年在台灣淨營收達12.6億歐元，以固定匯率計算，年增13%。該公司表示，新近併入旗下的頂好超市業績表現突出。家樂福2019年退出競爭激烈的中國大陸市場，近年來在台灣不斷擴張市場版圖。

近五年來，台灣家樂福獲利穩步向上，去年營收破台幣700億元，稅後純益19.4億元，再創下新高成績，換算貢獻回到統一集團的口袋，大約7.79億元；去年家樂福併購超市頂好、高檔超市Jason’s，今年營收有望衝上900億元，創歷史新高。

專家分析，假設統一真吃下台灣家樂福，也讓統一企業除了食品之外，零售領域的地位更為強勢，但就可能會面臨公平會的調查，因為統一若接手家樂福的股份，可能成為通路霸主，涵蓋超商、超市、量販店、百貨等恐有壟斷問題。

另一個角度來看，如果台灣家樂福賣給非統一的公司，如果統一能接受，就是強強聯手，那就可能形成不同的局面；若不能接受，當然就是出脫手上四成股權。

台灣 營收 摩根史坦利

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