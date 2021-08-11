華為鴻蒙用戶年底衝4億個 拚邁過16%市占率生死線

華為鴻蒙系統快速發展，決定調高今年底目標使用者數從3億個提高至4億個。（美聯社）

華為 鴻蒙系統正快速發展，系統使用者數量首度突破5000萬個，創下歷史新高，華為決定調高今年底目標使用者數從3億個提高至4億個，這是華為二度調高年底鴻蒙系統的使用者數量，展現對鴻蒙系統的強烈企圖心。

目前全球主流作業系統有三個，一是蘋果 的iOS ；二是谷歌的Android；三是微軟的Windows。

其中，在行動終端作業系統領域，目前Android和蘋果iOS占據絕對優勢，根據StatCounter數據，2020年4月至2021年4月，行動端作業系統市占上，谷歌Android系統占比達72.2%，蘋果iOS占比為26.9%，其他作業系統市占不足1%。

華為消費者業務AI與智慧全場景業務部副總裁楊海松曾透露，對於作業系統這類底層平台而言，軟體使用量、市場占有率是決定能否活下來、能否成功的核心因素，而16%的市占率則是一個生死線，為了邁過這16%市占率的生死線，華為今年搭載鴻蒙系統的設備數量需達到3億個，其中自有設備占2億個，生態合作夥伴的設備數量為1億個。

中國證券報報導，華為消費者業務CEO余承東，日前在P50系列發布會上表示，華為鴻蒙2（HarmonyOS 2）系統的升級設備數量已超過4000萬個，平均每秒就有八個設備進行升級。

今年6月2日，華為發布新一代的智慧終端機作業系統HarmonyOS 2，升級開啟一周後，HarmonyOS 2升級用戶數突破千萬個，一個多月後的7月9日，華為宣布升級用戶數突破3000萬個。

不過HarmonyOS 2系統發布後不久，華為將今年年底鴻蒙搭載的設備數量目標提高20%至3.6億個，如今二度提高目標至4億個。

華為 HarmonyOS 2支持上百款機型的升級，在不久的將來，華為 Mate9、P10等機型也將陸續開放升級，目前已有共計65款設備開啟正式版升級，鴻蒙生態開發者數量已突破120萬，超過300家應用夥伴加入到鴻蒙生態。

業內人士認為，現在開發新作業系統的關鍵，主要是建立作業系統的生態系統。能否進入良性循環，是一個作業系統能否真正擁有市場生命力的核心因素。