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Q4資金缺口放大 人行可能再降準降息

記者戴瑞芬／綜合報導

中國社科院等法人機構解讀中國人民銀行第2季貨幣政策執行報告指出，隨著疫情升溫，可能衝擊到中國經濟，下半年貨幣政策易鬆難緊，第4季資金缺口放大，人行有機會再降準，甚至可能降息。

人行第2季貨幣政策執行報告指出，要統籌做好今明兩年宏觀政策銜接，保持貨幣政策穩定性，堅決不搞大水漫灌，保持經濟運行在合理區間。

中國社科院世界經濟與政治研究所副所長張斌表示，目前是中國下調利率的好時機，因為需求仍不足，而美國的貨幣政策尚未進入緊縮周期。

值得注意的是，人行報告中特別強調貨幣與通膨的關係，提出要堅持人行和財政兩個「錢袋子」，從根本上保持物價水平總體穩定。

信達證券分析，因應消費者物價指數（CPI）與工業生產物價指數（PPI）可能在10月衝高，在此背景下，年內仍有下調存款準備金率的可能，應對資金缺口放大，推出降準時間點或在第4季。

界面新聞報導，相較第1季，人行第2季貨幣政策執行報告對外部經濟形勢的研判略顯悲觀，同時也點出幾個潛在的經濟增長風險點。人行報告悲觀預測：疫情脈衝式衝擊不同國家，可能遲滯世界經濟復甦進程。同時也對中國下半年經濟存有隱憂：出口受高基數影響增速可能放緩，投資增長偏弱，餐飲旅遊等接觸型消費未完全恢復，經濟增長動能可持續性面臨一定挑戰，大宗商品價格大幅上漲抬升企業成本，中小微企業困難較大。

貨幣 中國 疫情

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