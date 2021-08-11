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工業富聯上半年獲利佳 大賺10.4億美元

記者蔡敏姿、蕭君暉／綜合報導
鴻海旗下工業富聯上半年財報，營收、利潤雙雙成長。（取材自官網）
鴻海旗下工業富聯上半年財報，營收、利潤雙雙成長。（取材自官網）

鴻海旗下工業富聯（FII）10日發布上半年財報，營收利潤雙雙成長，營收人民幣1960.3億元（約303.8億美元），年增10.9%；獲利人民幣67.2億元（約10.4億美元），年增33.4%。

公告稱，扣除非經常性損益的淨利潤人民幣60.6億元，年增8.6%。基本每股收益人民幣0.34元，較去年同期增長36%。

工業富聯表示，憑藉著「5G+、雲服務及邊緣運算、燈塔工廠」解決方案之三大亮點，帶動公司主要業務營收及利潤均提升。報告期內，工業富聯5G相關產品業務較去年同期大幅成長三倍。

其中，5G室內路由器（FWA）上半年出貨量較去年同期成長超過五倍，下半年出貨將維持上半年出貨動能。此外獲客戶2022年新產品訂單，帶動通信及移動網路設備業務營業收入大幅提升。

在雲計算業務方面，因獲得客戶主力機種訂單，CSP業務及邊緣計算帶動新能源車用AI運算單元的增長，使公司整體毛利率進一步提升。

在行業賦能方面，燈塔工廠解決方案已經深入新能源車、機械加工、醫療、水泥、衛浴、建築等多行業，為包括廣汽集團、中信戴卡、敏實集團等眾多企業提供以燈塔工廠建設為代表的數位化轉型升級服務。

工業富聯表示，基於相關經驗、自身實力及集團支持，燈塔工廠業務也將拓展到半導體行業，未來將利用工業互聯網技術與新能源車行業緊密結合，力爭開拓新的業務增長點。

營收 5G 利潤

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