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吉利+雷諾 開發混合動力車

記者林汪靜／綜合報導
吉利汽車將開發混合動力汽車。（路透）
吉利汽車將開發混合動力汽車。（路透）

中國吉利汽車9日表示，主要股東吉利控股公司與法國汽車製造商雷諾簽署諒解備忘錄（MOU）以建立長期戰略合作夥伴關係，最初將以中國及南韓等市場為主，開發混合動力汽車。

經濟觀察網報導，吉利控股與雷諾的這場合作，對吉利控股而言，又多了一個合作夥伴。近來吉利控股頻頻展開對外合作，或進行投資或輸出技術，僅2021年就先後披露與百度、富士康、FF的合作事項。

更重要的是，吉利可以借助雷諾進入南韓市場。據了解，雷諾三星汽車在韓國市場擁有長達20多年的發展歷史。雷諾集團和吉利控股將基於領克節能平台CMA架構展開合作，共同開發適用於韓國市場的車型。吉利借道雷諾進入南韓市場後，其全球化版圖將進一步擴大。

路透報導，吉利汽車指出，該公司並非交易的訂約方，且並未與吉利控股合作或向吉利控股提供融資，但基於混合動力汽車和中國市場的戰略重要性，以及南韓市場的巨大潛力，公司正探索不同選項以參與該交易，並將於必要時另行公布，向市場提供有關資訊。

香港電台報導，據消息人士透露，雷諾去年與東風汽車分手，雙方結束在中國業務一年後，雷諾汽車正尋求與吉利控股集團組建混合動力汽車合資企業來重振在中國的業務，合資企業將利用吉利的技術、供應鏈及製造設施，在中國製造及銷售雷諾品牌的混合動力車。兩家製造商也同意在南韓探索將吉利旗下領克品牌混合動力車聯合進行本地化，雷諾在南韓製造及銷售汽車已有20多年歷史。

汽車 中國 南韓

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