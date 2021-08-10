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台7月出口連13紅 年增34.7%創新高

記者翁至威／台北10日電
台灣財政部9日公布7月出口規模379.5億美元，創下歷年單月新高，年增34.7%，連13個月正成長。（本報資料照片）
台灣財政部9日公布7月出口規模379.5億美元，創下歷年單月新高，年增34.7%，連13個月正成長。（本報資料照片）

出口表現亮麗，台灣財政部9日公布7月出口規模379.5億美元，創下歷年單月新高，年增34.7%，連13個月正成長。其中包括電子零組件、資通與視聽產品、基本金屬及其製品、運輸工具等四大貨類出口值也都創紀錄，寫下單月新高，無論是傳產或科技產品出口都表現強勢。

財政部指出，出口表現亮麗可歸功於五大因素，首先，全球景氣回升力道增強，其次國際原物料行情維持高檔，第三是遠端需求與科技創新效應，第四受惠外銷旺季，最後則是出口產品價格調漲，包括電子零組件、面板、石化產品漲勢顯著，價量齊揚下挹注出口表現。

財政部統計處長蔡美娜分析各貨類表現，7月電子零組件出口146.7億美元，年增逾三成，是連27紅，成長周期冠居各貨類，受到科技創新運用對於晶片、記憶體需求熱絡，以及旺季、漲價效應等，整個半導體生產鏈的拉貨動能都在增強。

而資通與視聽產品7月出口值52億美元，年增近兩成，蔡美娜指出，雖筆電缺料問題未解，但電腦零附件、交換器、路由器等在遠距風潮帶動下表現不俗。

基本金屬7月出口規模來到32.3億美元，受惠於主要國家推動基礎建設所需，加上中國大陸、俄羅斯、越南等國逐漸提出限制鋼材出口措施，推漲鋼價，導致基本金屬出口年增率達近六成。

此外運輸工具則因為對歐美電動自行車熱銷，加上全球車市復甦、售後維修等因素，帶動零配件需求，7月出口12.9億美元，年增率也衝破五成五。

7月進口為320.5億美元，是歷年單月次高，年增四成，受惠於出口衍伸需求持續，農工原料進口223.8億美元創單月新高，資本設備進口也成長近四成五。累計前七月，出口、進口規模也都創歷年同期新高。

展望未來，蔡美娜表示，新冠病毒、美中科技貿易暗潮洶湧、供應鏈缺料、出口物流吃緊等是主要變數，但下半年出口仍看好，8月出口年增率雖因基期較高，會收斂至20%至25%之間，但規模值約介於374億美元至388億美元之間，可望再挑戰單月新高。

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