中國進出口連14紅 增速放緩 港口「一櫃難求」壓低表現

中國7月進出口增速回落，雙雙不及市場預期，但進出口總值連續14個月保持正增長。（取材自第一財經）

中國 海關總署7日公布7月外貿統計數據，按美元計價，中國7月出口總值2826.6億美元，年增19.3%，增速低於6月的32.2%，以及今年上半年38.6%的出口年增率。

7月中國進口總值為2260.7億美元，年增28.1%，增速低於6月的36.7%。換句話說，中國7月出口和進口增速雙雙不及預期。中國當月外貿順差達565.9億美元。

央視新聞援引海關總署統計分析司司長李魁文表示，外貿月度進出口已連續保持了14個月的正增長。按人民幣計，與2019年同期相比，今年前七個月進出口增速仍然達到22.3%。

李魁文指出，今年以來，中國經濟持續穩定恢復，有力促進了進口快速增長，此外，全球經濟逐漸復甦提振國際貿易需求，也有利於中國出口增長。

上海證券 報報導，英大證券研究所所長鄭後成表示，7月出口增速的基本面並不差，從外需看，美國Markit製造業PMI持續上行，創2012年4月有數據記錄以來新高，歐元區製造業PMI依舊位於60.0以上的高景氣區間，匯率 方面，7月人民幣匯率小幅貶值，邊際利多出口增速。

鄭後成指出，在宏觀經濟復甦的背景下，下半年路透商品研究局指數（CRB）還具有較強的韌性，中短期之內摩根大通全球製造業PMI很大機率位於榮枯線之上，全球宏觀經濟還將處於復甦態勢之中，利多下半年進出口金額。

全球市場方面，海關總署統計數據顯示，7月中國對東協、歐盟、美國、日本分別進出口人民幣3.12兆元、2.96兆元、2.62兆元和1.37兆元（約4845億、4597億、4069億、2127億美元），年增24.6%、23.4%、28.9%和12.6%。

對未來的外貿形勢，中信證券宏觀團隊分析，儘管由於基數的因素，出口增速逐步回落，但外貿還將延續高景氣，一方面是海外補貼對居民消費能力的支撐、就業意願的低迷對海外供給的拖累預計在第3季將持續，另一方面由於高運價帶來的「一櫃難求」，增加了港口庫存壓低了出口增長，後續將逐步釋放。

今年前七個月，中國出口總值為1兆8008.7美元，年增35.2%；進口總值為1兆4947.6美元，年增34.9%。累計前七個月，中國外貿順差達3061.1億美元。