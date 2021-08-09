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中國外匯存底達3.2兆美元 創5年來新高

記者林則宏／綜合報導
截至7月底，大陸外匯存底達到3兆2,358.90億美元，創2016年以來新高。（歐新社）
截至7月底，大陸外匯存底達到3兆2,358.90億美元，創2016年以來新高。（歐新社）

中國國家外匯管理局7日公布，截至2021年7月底，中國外匯存底達到3兆2358.90億美元，較6月底增加218.8億美元。這也是中國外匯存底自2016年以來的新高。

中國國家外匯管理局副局長王春英表示，7月，中國外匯市場供求基本平衡，市場預期保持平穩。國際金融市場上，受新冠肺炎疫情反覆、主要國家貨幣政策預期，以及宏觀經濟數據等因素影響，非美元貨幣小幅走強，全球金融資產價格總體上漲。

王春英指出，外匯存底是以美元作為計價貨幣，非美元貨幣折算成美元後的金額增加，在與資產價格變化等因素共同作用下，使得中國7月外匯存底規模上升。

中國外匯投資研究院副院長趙慶明接受「澎湃新聞」採訪時表示，7月美元指數下跌，日元、歐元、英鎊對美元升值，資產價格變化貢獻了中國7月近219億美元外匯存底增量的絕大部分。另，7月美國國債價格上漲明顯，歐洲和日本的債券價格也出現上漲。

中國民生銀行首席研究員溫彬認為，真實貿易和跨境資本流動預計對中國7月外匯存底規模也形成貢獻。

但溫彬表示，由於新冠疫情持續演變，為經濟恢復帶來較多不穩定、不確定因素。全球通膨預期升溫，主要經濟體復甦加快，但美國就業數據再度波動。與此同時，部分聯準會官員發表鷹派言論，預示貨幣政策可能提前轉向，目前市場預期分歧較大。

因此，他指出，下一階段，應密切關注聯準會貨幣政策提前轉向的風險，保持人民幣匯率在合理均衡水平上基本穩定。

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