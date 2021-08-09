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高本益比 台灣科技業掀在大陸掛牌潮

財經新聞組／綜合報導
台灣科技業今年來再度掀起一波赴陸掛牌熱潮。（本報資料照片）
台灣科技業今年來再度掀起一波赴陸掛牌熱潮。（本報資料照片）

台灣科技業今年來再度掀起一波赴陸掛牌熱潮，領域從無塵室工程、IC設計到封測等，各公司掛牌目的可能皆有不同，有的是為了接單，有的希望爭取當地優秀人才。專家指出，除營運面原因，陸股擁有較高本益比，是不少公司會選擇申請掛牌的原因。

無塵室及機電系統整合工程服務廠聖暉子公司聖暉系統集成，已於6月23日向上海證交所遞交上市申請文件；面板驅動IC與電源管理IC廠商天鈺旗下的深圳天德鈺，也於6月29日向上海證交所送件申請A股上市掛牌；專業EMI材料廠鼎炫-KY子公司隆揚電子，是向深圳證交所提交A股創業版上市申請；晶圓測試廠京元電，日前股東會通過子公司京隆科技（蘇州）規劃申請在A股上市。

聖暉連續四年賺逾一個股本，持有聖暉系統集成86.66％股權，據上市地法規，聖暉系統集成公開發行股份總數占發行後總股本25％左右，聖暉集團持股比例預計降至64.997％。聖暉表示，未來大陸聖暉IPO後，有望對集團知名度及業務帶來正面效益，吸引當地優秀人才，強化競爭優勢，並提升集團轉投資價值。

鴻海旗下面板驅動與電源管理IC廠天鈺將要孵出小金雞，天鈺持有61.1551％股權的深圳天德鈺，有母集團相挺，本身表現也亮眼，去年業績創歷史新高並首度突破台幣百億元大關，今年前七月合併營收120.3億元（約4.28億美元），年增1.31倍。

天鈺的面板驅動IC以大尺寸應用為主，占業績比重約五成，中小尺寸應用約三成，電源管理IC約一成多。天鈺的小尺寸面板驅動IC業務後續規劃由天德鈺負責，即使未來天德鈺為上市發行新股，稀釋天鈺對其持股比例降至55.04%，但天德鈺主導權依然握在天鈺手中。

專業EMI材料廠鼎炫-KY子公司隆揚電子，上市取得資金可用來加速擴張材料事業行銷，引進高端研發人才。鼎炫表示，如順利上市，有望對集團知名度及業務帶來正面效益，提升轉投資價值。

隆揚主要聚焦EMI材料業務拓展，擁有昆山廠、重慶川揚廠，為大陸電子材料產業中少數能垂直整合，提供客戶客製化電磁干擾解決方案業者。

晶圓測試廠京元電今年股東會通過子公司京隆科技（蘇州）擬申請在大陸A股上市，主要是蘇州京隆科技因應全球製造供應鏈可能變化，逐步布局在地化，欲吸引優秀人才提高全球競爭力。

蘇州京隆科技成立於2002年9月，實收資本額1816.8萬美元，主要從事類比或混合自動資料處理機零組件、固態記憶系統零組件、升溫烤箱加工組裝及銷售業務及積體電路封裝測試。去年營收衝到新台幣47.04億元（約1.67億美元），年增72%，營業利益新台幣10.59億元（約3771萬美元），稅後純益新台幣11.4億元（約4059萬美元），年增75%。

營收 投資 股東會

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