中國反壟斷 將罰美團10億美元

中國外送巨頭美團，傳出將遭北京反壟斷當局處以重罰。（路透）

華爾街 日報與彭博資訊報導，歷經四個月的調查後，中國 反壟斷監管機關準備對外送巨頭美團處以約10億美元罰款，因其涉嫌濫用市場地位，損害商家和競爭對手的利益。

知情人士透露，中國國家市場監督管理總局可能在幾周內就會宣布這項處罰，美團將被要求整頓業務，結束「二選一」的排他性做法，也就是要求商家與美團合作後，就不能再加入其他外送平台。美團6日並未對此做出回應。

美團與數百萬家餐館和其他商家合作，是中國送餐和相關服務一哥，當前市值約1700億美元，是中國市值第三大的上市網路公司，僅次於騰訊和阿里巴巴集團。

根據中國的規定，反壟斷罰款的上限為公司年銷售額的10%。

中國反托辣斯主管機關4月宣布對美團展開調查，在那之前才以濫用市場主導地位為由，對阿里巴巴集團處以28億美元天價罰款，之後更把對科技業的整頓擴大到市場其他角落，包括於叫車巨頭滴滴在美上市後，對其啟動網路安全審查。

中國當局在7月發布監管規定，要求包括美團等食物外送平台，確保勞工所得至少達到最低薪資標準，同時網路業主管機構宣布，啟動為期六個月的整治行動，以根除網路違法行為，因而進一步加劇科技股拋售潮。

美團股價在2月觸頂後，至今市值已蒸發一半以上，原因是市場擔憂當局監管力度加大，及美團先前預測，對新業務的投資 將繼續帶來虧損。