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美國打壓 上半年營收減38% 華為未來5年目標：活下來

記者蔡敏姿／綜合報導
華為2021年上半年營收人民幣3,204億元，大減38%。路透
華為2021年上半年營收人民幣3,204億元，大減38%。路透

華為6日發布2021年上半年業績，銷售收入達人民幣3204億元（約498.2億美元），下滑38%；但淨利潤率成長9.8%，整體經營結果符合預期。

華為官網公告，2021年上半年，電信業務收入為1369億元（約212.9億美元），企業業務收入為429億元（約66.7億美元），消費者業務包括手機業務在內營收大降47％至1357億元（約211億美元）。

華為輪值董事長徐直軍表示，公司未來五年的戰略目標，即通過為客戶及夥伴創造價值，「活下來，有質量地活下來」。展望全年，儘管消費者業務因為受到外部影響收入下降，但華為有信心，電信業務和企業業務仍將實現穩健增長。

徐直軍表示，面對挑戰，全體華為員工都展現非凡的勇氣和力量，感謝他們的付出。華為依然堅信數位技術的創新，可以為人類社會面臨的新問題帶來新的解決方案，通過產品和技術創新，幫助推動低碳社會，智能社會的到來。

根據融資中國報導，2018年美國對華為實施制裁，華為積極展開自救，短短三年已經投資超過40家晶片公司，要奪回科技話語權。

路透報導，美國的制裁阻礙了華為手機業務，根據諮詢公司Canalys的數據，華為今年在七年多的時間裏首次跌出中國前五大手機企業的行列，出貨量為640萬部。

Canalys的數據還顯示 ，華為的雲服務業務在強勁增長，第1季規模翻了一番多，在中國占據了20%的市場份額。

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