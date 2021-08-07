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中芯將在北京深圳擴產 研發費也增加

特派記者林宸誼／上海6日電
晶片價格往上走，中芯將擴增北京新擴建12吋產線及深圳產線的總產能。(本報資料照片)
晶片價格往上走，中芯將擴增北京新擴建12吋產線及深圳產線的總產能。(本報資料照片)

中芯國際聯席CEO趙海軍6日表示，由於疫情和國際不確定性等因素仍然存在，預計第3季和第4季晶片價格仍可能繼續往上走，未來北京新擴建的12吋產線及深圳產線的總產能，將在目前北京12吋線產能基礎上翻倍，研發費用（R&D）支出將逐漸增加。

他在第2季業績電話說明會上指出，公司第2季毛利率提升主要來自產能提升、產品結構調整和漲價，目前半導體廠商產能擴建、市場交貨等都比較緩慢，供不應求狀態至少持續至2022年上半年。

對於外界普遍關心的先進製程問題，趙海軍認為，產品平台開發繼續推進，客戶拓展與產品多元化的儲備效應逐步顯現出來，第2季先進製程產能利用率爬升，業績好於預期，預計今年全年對公司整體毛利率的不利影響，從10個百分點下降到5個百分點左右。

趙海軍坦言，由於受到大環境的影響，產能擴充速度受到限制，先進製程尚未實現規模經濟效益。

對於先進製程產能情況，趙海軍指出，去年年底，公司設備就已經達到每月1.5萬片，但實際產能並沒有那麼多，當時由於原有的大客戶不再需要生產，於是導入許多新的客戶和不同的產品平台，但這件事大概需要半年左右時間才能實現。

他表示，FinFET（14奈米及以下製程）的產能已經達產每月1.5萬片，客戶也比較多樣化，不同的產品平台都導入，目前來看FinFET產能處在緊俏狀態，供不應求，許多客戶和新的產品還在不斷的進來，由於公司FinFET產能很小，對未來訂單並不很擔心。

中芯國際2021年計畫資本支出為43億美元，而第1季、第2季實際資本開支僅為7.71億美元、5.34億美元，合計13.05億美元，趙海軍認為設備到達主要發生在下半年，產能主要體現在第4季或者來年第1季。

他表示，今年12月北京廠12吋要實現增加每月1萬片出貨目標；8吋主要在天津廠、深圳廠，第4季擬實現增加每月4.5萬片的產能目標。

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