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新船加入、多頭行情 長榮上半年賺1.5個股本

記者黃淑惠／台北7日電
長榮受惠新船加入，上半年稅後純益781.41億元，EPS 15.03元，順利賺進1.5個股本。（本報資料照片）
長榮受惠新船加入，上半年稅後純益781.41億元，EPS 15.03元，順利賺進1.5個股本。（本報資料照片）

長榮海運6日公布上半年稅後純益781.41億元台幣（約27.8億美元），每股稅後純益（EPS）15.03元台幣（約0.5美元），比市場預期略好，順利賺進1.5個股本。法人推估，受惠下半年2.4萬TEU新船加入，加上昨天宣布買進二手船，長榮下半年營收、獲利成長動能十足。

長榮公布第2季獲利表現亮麗，稅後純益為420.57億元台幣（約14.9億美元），年增率1,217.6%，EPS為7.98元（約0.2美元）；上半年營收為1899.19億元台幣（約67.6億美元），營業毛利1013.53億元台幣（約36億美元），稅後純益781.41億元，EPS 15.03元。

全球海運市場缺船、缺櫃、塞港、缺卡車等四缺問題不斷上演，也因為塞港嚴重，演變為一船難求，長榮是全球今年有大量新船加入的業者，新船加入剛好遇到多頭行情，大船效益如虎添翼。

長榮之前訂造12艘2.4萬TEU超大型貨櫃輪，7月28日已交第一艘船，預計今日就會來到台北港裝卸貨櫃；最快9月交第二艘，預計今年會交四艘；隨著2.4萬TEU大船加入，長榮歐洲線全部改為2萬及2.4萬TEU的船，歐洲線營運實力大幅提升，由於現在歐洲線運價最好，挹注營收、獲利最顯著。

法人分析，長榮今年預計交付33艘新船，一口氣增加26多萬TEU，運能約成長18%。2022年及以後三年半期間仍有42艘新船待交付，合計超過55萬TEU運能陸續加入船隊，2022年艙位成長約11%，成為這波海運市場大好的大贏家。

市場對海運市場看法多空交戰，長榮董事長張衍義對今年及明年展望很有信心，根據Alphaliner近期報告，2021及2022年貨櫃航運市場運能增長率分別為4.2%與3.2%，貨量增長率5.8%與4.0%；國際貨幣基金（IMF）也調升對全球經濟成長率預測，2021年為6.0%，2022年4.4%，這些報告顯示全球貨櫃航運市場未來展望樂觀，全球海運不只今年好，明年也很樂觀。

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