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鴻海攻半導體 買旺宏6吋廠打造一條龍產業鏈

記者李孟珊、蕭君暉／綜合報導
鴻海董事長劉揚偉（右）與旺宏董事長吳敏求5日共同宣布，鴻海以25.2億台幣收購旺宏位於竹科的六吋晶圓廠。（圖：鴻海提供）
鴻海董事長劉揚偉（右）與旺宏董事長吳敏求5日共同宣布，鴻海以25.2億台幣收購旺宏位於竹科的六吋晶圓廠。（圖：鴻海提供）

鴻海5日宣布，以25.2億元（台幣，下同，約9100萬美元）收購旺宏位於竹科的六吋晶圓廠，後續還要斥資數十億元添購新設備，鎖定當紅的第三代半導體碳化矽（SiC）元件。

鴻海董事長劉揚偉預估，2024年晶圓月產能可達1.5萬片，每月可供應3萬輛電動車的功率元件需求，希望藉此讓台灣在電動車產業居領先地位。

鴻海收購旺宏六吋廠，意味鴻海集團在半導體布局補足台灣晶圓製造的最後一塊拼圖，完整打造台灣在地從IC設計、晶圓製造，到封測的垂直產業鏈，並提供一條龍服務。

這是鴻海集團兩個月內第二次出手投資晶圓廠，凸顯當下晶圓代工供應吃緊，「得產能得天下」的態勢。在此之前，鴻海在6月透過子公司投資取得馬來西亞Dagang Nexchange Bhd（DNeX）約5.03%股權，由於DNeX掌握大馬晶圓廠SilTerra約六成股權，此舉代表鴻海集團間接投資大馬八吋晶圓廠。

鴻海與旺宏5日下午在旺宏竹科晶圓一廠舉行簽約儀式，劉揚偉、旺宏董事長吳敏求、旺宏總經理盧志遠、鴻海S次集團半導體事業群副總陳偉銘等雙方高階主管均出席。

劉揚偉指出，這座竹科六吋晶圓廠將成為鴻海集團半導體S事業群的新竹總部，以研發為主，小量生產SiC元件所需晶圓，未來也將製造SiC模組。雙方產權轉移預計今年底前完成。

劉揚偉說，收購旺宏六吋廠，是鴻海在台灣半導體產業踏出的第一步，全球第三代半導體發展趨勢，正在從四吋轉到六吋，這個時機恰好，六吋目前算是領先的（技術）。

吳敏求表示，這座六吋晶圓廠是旺宏起家的廠區之一，鴻海是「大戶人家」，藉由此座六吋晶圓廠製造SiC元件，會有成績出來。

外界預估，此次交易，旺宏將可認列處分資產利益25.05億元，以旺宏目前股本185.61億元計算，將貢獻每股獲利約1.35元，逼近上半年獲利九成。

劉揚偉表示，鴻海集團在半導體相關的工作人數有五、六千人，未來會集中在S次事業群，並持續廣招人才，希望這座六吋廠能帶領台灣在第三代半導體位居世界領先地位。

陳偉銘指出，此次購買旺宏六吋廠，希望與台灣半導體業密切合作，交易完成後，預估投資SiC元件產能設備金額約數十億元，看好市場需求量大，除了自製，也會持續與歐美晶片商合作。

鴻海 台灣 投資

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