鴻海慶最強7月 營收破除雙疑慮

鴻海7月合併營收為4180.1億台幣，為歷年同期最佳，並持續較6月成長。（歐新社）

鴻海 5日公布7月合併營收 為4180.1億（台幣，下同，約150億美元），為歷年同期最佳，月增約4.1%，年增3.6%。鴻海7月營收持續較6月成長，法人解讀主要反映iPhone 12系列銷售動能不墜，也破除先前大陸鄭州暴雨成災衝擊鴻海鄭州廠生產不順，及缺料的兩大疑慮。

鴻海將於12日舉行電話法說會，釋出下半年營運展望，預期法人聚焦供應鏈缺料、新iPhone代工訂單動向、電動車布局、半導體事業規畫、BNT疫苗何時到貨等議題。鴻海5日股價收平盤112元，外資及投信法人賣超，自營商站在買方。累計7月以來自營商買超1.27萬張。

從四大產品線來看，鴻海表示，7月與6月相比，以元件及其他產品表現最佳，其次是電腦終端產品，再來是雲端網路產品，最後是消費性電子產品；7月與去年同期相比，則以消費性電子產品表現最佳，元件及其他產品次之，再來是電腦終端產品，最後是雲端網路產品。

法人指出，高階伺服器和筆記型電腦拉貨強勁，5G小型基地台需求持續向上，尤其鴻海是亞馬遜AWS雲端伺服器最大供應商，加上蘋果iPhone 12 Pro和Pro Max系列市場需求續強，均推升鴻海7月業績穩健向上。

鴻海累計前七月合併營收3.11兆元，年增26.7%，顯示iPhone 12的需求仍然暢旺，推升鴻海營收動能持續成長。

展望下半年，鴻海董事長劉揚偉之前指出，鄭州大水以及零組件缺料對今年業績影響不大，對下半年業績展望非常樂觀。

至於外界關注的電動車（EV）營運動向，劉揚偉說，鴻海在關鍵零組件以及整車合作上都有布局，大家會先看到來自零組件的業績貢獻，至於整車製造自2023年第4季開始有業績挹注，對2025年達到10％毛利率的目標樂觀，目標2025年搶攻全球電動車10%以上的市占率。

劉揚偉認為，區域製造是不可避免的趨勢，如何在短鏈下打造自己的供應鏈是努力方向，鴻海在各國已經有非常多布局，在中國大陸擁有垂直整合能力，鴻海將與供應商把垂直整合能力移到各個區域，來解決短鏈整合的問題。

劉揚偉指出，全球EV產業迎來高成長期，鴻海全力深化EV軟硬體布局，要在產業擔任火車頭的角色，把台灣的EV產業帶向全世界，進而促進台灣的產業升級，未來新事業布局的主軸就是「3+3」等於無限大。