中芯上季獲利 跳增近4倍超預期

中國晶圓代工龍頭中芯國際（SMIC）。（本報資料照片）

在美國持續制裁的陰影下，中國晶片 代工龍頭中芯國際5日在港交所公告第二季財報，受到晶圓付運量增加及平均售價上升影響，營收 13.4億美元，年增43.2%，淨利潤6.8億美元，年增398.5%。

由於第二季營運表現優於預期，中芯國際並調高全年營收目標和毛利率 目標將成長30%。

中芯國際5日收盤價港幣27.9元，上漲3.9%。

中芯國際首席財務官高永崗表示，預估第三季銷售收入與第二季相比將成長2%到4%，毛利率預期在32%到34%之間，基於上半年的業績和下半年的展望，在外部環境相對穩定的前提之下，公司全年銷售收入成長目標和毛利率目標上調到30%左右。

高永崗指出，公司依然面臨實體清單帶來的影響，各項指標的預期有一定的不確定性，但公司會努力解決問題，全力保障營運連續及業績提升，更好回報股東。

公告顯示，以地區分類計，第二季大陸和香港營收占比為62.9%，與上季相比提高7.3個百分點；北美洲營收占比為23.3%，與上季相比下滑了4.3個百分點；歐洲及亞洲收入占比為13.8%，與上季相比下滑了2.9%。

以應用分類計，智慧手機業務營收占比為31.6%，與上季相比下滑了3.6個百分點；智能家居占比為12.4%，與上季相比下滑1.5個百分點；消費電子類出現大幅增長，營收占比為25.1%，與上季相比提升4.7個百分點。

以技術節點來分類，28奈米工藝營收占比大幅提升，高達14.5%，第一季為6.9%。其他工藝節點營收占比均略有下滑。

由於晶片缺貨潮，第二季交付174.5萬片八吋等值晶圓，產能利用率高達100.4%。第二季研發開支減少至1.43億美元，與上季相比下降了8.5%，變動主要由於第二季研發活動減少。