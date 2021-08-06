我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金山失蹤跑者遺體尋獲 華裔妻崩潰：希望被殘忍奪走

吳亦凡爆抖出7大明星是共犯 瘋傳有400G證據影片

中芯上季獲利 跳增近4倍超預期

記者林宸誼／綜合報導
中國晶圓代工龍頭中芯國際（SMIC）。（本報資料照片）
中國晶圓代工龍頭中芯國際（SMIC）。（本報資料照片）

在美國持續制裁的陰影下，中國晶片代工龍頭中芯國際5日在港交所公告第二季財報，受到晶圓付運量增加及平均售價上升影響，營收13.4億美元，年增43.2%，淨利潤6.8億美元，年增398.5%。

由於第二季營運表現優於預期，中芯國際並調高全年營收目標和毛利率目標將成長30%。

中芯國際5日收盤價港幣27.9元，上漲3.9%。

中芯國際首席財務官高永崗表示，預估第三季銷售收入與第二季相比將成長2%到4%，毛利率預期在32%到34%之間，基於上半年的業績和下半年的展望，在外部環境相對穩定的前提之下，公司全年銷售收入成長目標和毛利率目標上調到30%左右。

高永崗指出，公司依然面臨實體清單帶來的影響，各項指標的預期有一定的不確定性，但公司會努力解決問題，全力保障營運連續及業績提升，更好回報股東。

公告顯示，以地區分類計，第二季大陸和香港營收占比為62.9%，與上季相比提高7.3個百分點；北美洲營收占比為23.3%，與上季相比下滑了4.3個百分點；歐洲及亞洲收入占比為13.8%，與上季相比下滑了2.9%。

以應用分類計，智慧手機業務營收占比為31.6%，與上季相比下滑了3.6個百分點；智能家居占比為12.4%，與上季相比下滑1.5個百分點；消費電子類出現大幅增長，營收占比為25.1%，與上季相比提升4.7個百分點。

以技術節點來分類，28奈米工藝營收占比大幅提升，高達14.5%，第一季為6.9%。其他工藝節點營收占比均略有下滑。

由於晶片缺貨潮，第二季交付174.5萬片八吋等值晶圓，產能利用率高達100.4%。第二季研發開支減少至1.43億美元，與上季相比下降了8.5%，變動主要由於第二季研發活動減少。

營收 利率 晶片

上一則

道指升271點 史指收創新高

下一則

推動Apple Car計畫 蘋果擴大自駕車隊

延伸閱讀

車用晶片荒問題逐步好轉？供應商、車廠：還早得很

車用晶片荒問題逐步好轉？供應商、車廠：還早得很
「造車新勢力」洗牌 理想、小鵬7月銷量超車蔚來

「造車新勢力」洗牌 理想、小鵬7月銷量超車蔚來
召回令拖累 GM財報未達預期

召回令拖累 GM財報未達預期
豐田、本田獲利 展望保守

豐田、本田獲利 展望保守

熱門新聞

台積電董事長劉德音日前在股東會拋出德國設廠在早期評估階段，業界推估，台積電德國布局將有三個可能方式。（報系資料照）

台積電布局德國 有三套劇本

2021-07-31 18:07
亞馬遜30日股價大跌逾7%，拖累貝佐斯個人淨值頓失140億美元。美聯社

貝佐斯財富一日蒸發140億美元 亞馬遜財報不如預期帶衰

2021-07-31 12:30
退休帳戶的資金轉換，要符合國稅局規定，才不會遭到違規罰款。(美聯社)

退休金帳戶之間轉存 有限制要當心

2021-08-01 02:00
泰國民眾排隊等候接種新冠肺炎疫苗。變種病毒Delta快速傳播，掀起新一波感染潮，促使各國加快疫苗施打腳步。路透

高盛對全球經濟不再超級樂觀 點出隱憂

2021-07-30 09:00
有投資人認為，美股價位雖高，但基本面還不錯，大部分企業財報和財報均相當出色，美股仍然值得續抱。歐新社

四大科技股拖累美股 下周要漲得看就業給不給壞消息

2021-07-31 07:09
台積電3日收盤市值達到5,520億美元，超車中國網路巨擘騰訊，躍居亞洲市值最高的企業。 路透

彭博：台積電擠下騰訊 躍居亞洲市值最高企業

2021-08-03 05:53

超人氣

更多 >
洛杉磯也有受害者？吳亦凡淫行曝光 母崩潰爆入院

洛杉磯也有受害者？吳亦凡淫行曝光 母崩潰爆入院

1張圖／東奧獎牌榜 中國34金領先 美30金居次

1張圖／東奧獎牌榜 中國34金領先 美30金居次
房東訴苦：房客因禁止逼遷令免繳房租 卻買了3艘船

房東訴苦：房客因禁止逼遷令免繳房租 卻買了3艘船
新冠何時消失？醫：別錯誤幻想 只有2傳染病曾完全消失

新冠何時消失？醫：別錯誤幻想 只有2傳染病曾完全消失
吳亦凡逃跑回加拿大前被逮？被爆供出6明星、官二代

吳亦凡逃跑回加拿大前被逮？被爆供出6明星、官二代