我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金山失蹤跑者遺體尋獲 華裔妻崩潰：希望被殘忍奪走

吳亦凡爆抖出7大明星是共犯 瘋傳有400G證據影片

華為、中興7公司 建5G消息實驗室

記者蔡敏姿／綜合報導
中國信息通信研究院、中國電信、中移動、中聯通、中興通訊、華為等七家單位成立5G消息聯合實驗室。圖為福州一展會的5G應用展廳。（中新社）
中國信息通信研究院、中國電信、中移動、中聯通、中興通訊、華為等七家單位成立5G消息聯合實驗室。圖為福州一展會的5G應用展廳。（中新社）

中國5G消息工作組」聯合中國通信企業協會、中國信息通信研究院、中國電信、中國移動、中國聯通、中興通訊、華為等七家單位成立5G消息聯合實驗室，展開5G消息相關技術驗證工作。

神州泰岳官微5日公告，該工作組計畫在2021中國增值電信及虛擬運營高峰論壇上舉行聯合實驗室揭牌儀式，同期推出首款5G消息終端認證。

IT之家報導，該聯合實驗室由中國信通院泰爾終端實驗室領銜測試，成員夥伴提供測試環境和工具，主要工作包括，一、研究5G消息產品評測方案，並基於評測方案開展實驗室評測工作；二、按需為5G消息產品，包括但不限於5G消息終端、CSP 5G消息平台及ChatBot應用案例等提供測試驗證與評測工作；三、總結並聯合行業內其他合作夥伴共同制定相關規範並在行業內推廣。

「5G 消息工作組」由中國通信企業協會和中國信息通信研究院共同倡議發起組建，致力於推動5G消息產業生態健康發展，於今年3月31日在浙江杭州正式成立。

截止6月底，共有159家5G消息產業鏈相關企業申請加入5G消息工作組，涵蓋電信業、手機終端廠商、系統開發商、CSP 企業、互聯網企業以及垂直行業企業。

5G 中國 工作

上一則

道指升271點 史指收創新高

下一則

推動Apple Car計畫 蘋果擴大自駕車隊

延伸閱讀

孟晚舟案最後一輪審理 彭博社：能逃引渡機率僅為1%

孟晚舟案最後一輪審理 彭博社：能逃引渡機率僅為1%
華為強攻驅動IC 台廠面臨競爭壓力

華為強攻驅動IC 台廠面臨競爭壓力
華為5G旗艦機 29日亮相

華為5G旗艦機 29日亮相
有國安威脅 FCC撒19億美元拆除華為、中興設備

有國安威脅 FCC撒19億美元拆除華為、中興設備

熱門新聞

台積電董事長劉德音日前在股東會拋出德國設廠在早期評估階段，業界推估，台積電德國布局將有三個可能方式。（報系資料照）

台積電布局德國 有三套劇本

2021-07-31 18:07
亞馬遜30日股價大跌逾7%，拖累貝佐斯個人淨值頓失140億美元。美聯社

貝佐斯財富一日蒸發140億美元 亞馬遜財報不如預期帶衰

2021-07-31 12:30
退休帳戶的資金轉換，要符合國稅局規定，才不會遭到違規罰款。(美聯社)

退休金帳戶之間轉存 有限制要當心

2021-08-01 02:00
泰國民眾排隊等候接種新冠肺炎疫苗。變種病毒Delta快速傳播，掀起新一波感染潮，促使各國加快疫苗施打腳步。路透

高盛對全球經濟不再超級樂觀 點出隱憂

2021-07-30 09:00
有投資人認為，美股價位雖高，但基本面還不錯，大部分企業財報和財報均相當出色，美股仍然值得續抱。歐新社

四大科技股拖累美股 下周要漲得看就業給不給壞消息

2021-07-31 07:09
台積電3日收盤市值達到5,520億美元，超車中國網路巨擘騰訊，躍居亞洲市值最高的企業。 路透

彭博：台積電擠下騰訊 躍居亞洲市值最高企業

2021-08-03 05:53

超人氣

更多 >
洛杉磯也有受害者？吳亦凡淫行曝光 母崩潰爆入院

洛杉磯也有受害者？吳亦凡淫行曝光 母崩潰爆入院

1張圖／東奧獎牌榜 中國34金領先 美30金居次

1張圖／東奧獎牌榜 中國34金領先 美30金居次
房東訴苦：房客因禁止逼遷令免繳房租 卻買了3艘船

房東訴苦：房客因禁止逼遷令免繳房租 卻買了3艘船
新冠何時消失？醫：別錯誤幻想 只有2傳染病曾完全消失

新冠何時消失？醫：別錯誤幻想 只有2傳染病曾完全消失
吳亦凡逃跑回加拿大前被逮？被爆供出6明星、官二代

吳亦凡逃跑回加拿大前被逮？被爆供出6明星、官二代