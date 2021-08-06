華為、中興7公司 建5G消息實驗室

中國信息通信研究院、中國電信、中移動、中聯通、中興通訊、華為等七家單位成立5G消息聯合實驗室。圖為福州一展會的5G應用展廳。（中新社）

中國 「5G 消息工作 組」聯合中國通信企業協會、中國信息通信研究院、中國電信、中國移動、中國聯通、中興通訊、華為等七家單位成立5G消息聯合實驗室，展開5G消息相關技術驗證工作。

神州泰岳官微5日公告，該工作組計畫在2021中國增值電信及虛擬運營高峰論壇上舉行聯合實驗室揭牌儀式，同期推出首款5G消息終端認證。

IT之家報導，該聯合實驗室由中國信通院泰爾終端實驗室領銜測試，成員夥伴提供測試環境和工具，主要工作包括，一、研究5G消息產品評測方案，並基於評測方案開展實驗室評測工作；二、按需為5G消息產品，包括但不限於5G消息終端、CSP 5G消息平台及ChatBot應用案例等提供測試驗證與評測工作；三、總結並聯合行業內其他合作夥伴共同制定相關規範並在行業內推廣。

「5G 消息工作組」由中國通信企業協會和中國信息通信研究院共同倡議發起組建，致力於推動5G消息產業生態健康發展，於今年3月31日在浙江杭州正式成立。

截止6月底，共有159家5G消息產業鏈相關企業申請加入5G消息工作組，涵蓋電信業、手機終端廠商、系統開發商、CSP 企業、互聯網企業以及垂直行業企業。