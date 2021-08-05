「造車新勢力」洗牌 理想、小鵬7月銷量超車蔚來

因缺晶片，蔚來汽車7月銷量被理想汽車和小鵬汽車扳倒。圖為早前舉行的北京國際汽車展覽會上，蔚來汽車展示的純電動跑車。（新華社資料照片）

蔚來汽車 已連兩年成為「造車新勢力」中的銷量冠軍，然而，7月卻因缺晶片 終結了這個神話。理想汽車和小鵬汽車7月交車量雙雙突破8000輛，分別為8589輛和8040輛，壓倒蔚來，為當月交付量第一、第二名，而蔚來7月銷量為7931輛，年增131%，但月減1.8%，首次排名造車新勢力第三名。

網易新聞報導，蔚來汽車去年銷量約4.3萬輛，遠遠領先第二名理想汽車的3.2萬輛及小鵬汽車的2.7萬輛，就連今年上半年蔚來汽車也以4.1萬輛領先理想汽車及小鵬汽車的各3萬輛，沒想到7月的銷售數字卻已完全改觀。

自媒體愛車者聯盟報導，分析蔚來今年的月銷量可以發現，其銷量降低次數比增長次數多，顯示蔚來汽車極易受市場及競爭品牌車型波動影響，消費者對於品牌的信任度還有待提升。

不過，愛車者聯盟認為，對於蔚來汽車銷量遭到超越，原因在於：第一，汽車行業普遍缺晶片導致蔚來銷量下滑。不可否認的，受全球疫情 影響，導致原物料供應不足，再加上半導體行業內的漲價函滿天飛，從上游的晶圓代工製造、封裝測試廠商，到瑞薩、NXP、意法半導體等晶片大廠都在發漲價通知，在這種情況下，眾多車企不得不宣布減產或暫緩交付，以求順利度過這場危機。

據了解，蔚來ET7的自動駕駛晶片供應商是英偉達，但英偉達除了給蔚來提供晶片，該公司客戶還包括理想汽車及其它全球知名車企，在全球缺晶片的情況下，誰給的價格越高，誰的資源就越多，因此，較缺乏資金的大陸造車新勢力無法與其它大型車廠相比。

第二，自研晶片不僅極度燒錢，還得罪供應商。華為讓人意識到自研晶片的重要性，尤其對於新能源車企而言，晶片的研發和製造就是核心技術。蔚來雖具有穩定的供應商，但如果被其它國家制裁，後果可想而知。